عقب انفصالهما.. شاكيرا تهدد بنشر غسيل بيكيه

نجلاء مزيان

هددت المغنية الكولومبية شاكيرا بنشر غسيل حبيبها السابق جيرارد بيكيه مدافع برشلونة الإسباني بسبب صراعهما على حضانة طفليهما.

وقالت صحيفة “إل ناسيونال” الكاتالونية: “هددت شاكيرا بيكيه بأنها ستقوم بكشف جميع الأسرار التي من شأنها أن تضر بيكيه وتمنحها موقف القوة للحصول على حضانة الأطفال، كونها تنوي مغادرة إسبانيا والاستقرار في ميامي الأميركية، وهو ما يرفضه اللاعب”.

وواصلت : “لن يمنح أي قاضي قانون مدني الحضانة للأم إذا كان هذا يعني أنها تغادر البلد التي ولد فيها أطفالها، ولهذا تجهز شاكيرا جميع مستنداتها وأوراقها للهجوم على بيكيه الذي من المؤكد أنه سيعارض القرار”.

و أضافت “إل ناسيونال”: بيكيه سيواجه عدو صعب وهو شاكيرا، يعرف كل نقاط ضعفه أكثر من أي شيء آخر، ولهذا لا يمكن استبعاد اندلاع حرب بين الطرفين في الأيام المقبلة”.

وحسب ذات الصحيفة فإن محامي شاكيرا يحاولون الوصول إلى اتفاق مع بيكيه يجنب الطرفين الوقوف ضد بعضهما في المحكمة، لكنهم يعملون في ذات الوقت على تهديد بيكيه بكشف كافة الأسرار التي تضعف موقفه في القضية.

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