عرفت تدافعا و فوضى…أشرف زكي يحل أزمة جنازات الفنانين بمصر

2022-07-07 / 09:48
0
نجلاء مزيان

أعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن تعاقده مع شركة مختصة لتنظيم جنازات الفنانين.

و عن السبب وراء ذلك، قال”زكي” خلال مؤتمر صحفي:” أن تعاقده مع شركة مختصة لتنظيم الجنازات، راجع للفوضى والتدافع اللذان يحدثان نتيجة التزاحم من قبل محبي الفنانين.

و تابع قائلا :” انتشار المندسين في الجنازات وإحداث فوضى دون مراعاة حرمة الميت، كان سببا أساسيا في قرار النقابة بتوقيع الشراكة مع مؤسسة خاصة لتنظيم جنازات الفنانين الفنية، لا سيما أن هذه الشركة هي أول منصة لتنظيم الجنازات في مصر، كما جرى وتعاونت مع النقابة في تنظيم جنازة الفنان سمير صبري”.

و الجدير بالذكر أن آخر أعمال أشرف زكي هو مسلسل”الاختيار 3″، الذي عرض في رمضان 2022، حيث جسد فيه دور اللواء مراد موافي رئيس جهاز المخابرات العامة السابق.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of عقب انفصالهما.. شاكيرا تهدد بنشر غسيل بيكيه

عقب انفصالهما.. شاكيرا تهدد بنشر غسيل بيكيه

2022-07-07 / 10:54
Photo of من شهر العسل.. نعمان بلعياشي يطل على جمهوره

من شهر العسل.. نعمان بلعياشي يطل على جمهوره

2022-07-06 / 17:54
Photo of بعد “ستوديو دوزيم”.. القناة الثانية تفرج عن برنامج جديد للمواهب الغنائية

بعد “ستوديو دوزيم”.. القناة الثانية تفرج عن برنامج جديد…

2022-07-06 / 16:36
Photo of رسميا..”لمعلم” و “السوبر ستار” أول نجمين ينضمان إلى عالم “الميتافيرس”

رسميا..”لمعلم” و “السوبر ستار” أول نجمين ينضمان إلى عالم…

2022-07-06 / 15:19
Photo of أكادير تحتضن مهرجان تيميتار يومي 15 و 16 يوليوز

أكادير تحتضن مهرجان تيميتار يومي 15 و 16 يوليوز

2022-07-06 / 13:57
Photo of هل اعتزلت سامية أقريو مجال التمثيل ؟

هل اعتزلت سامية أقريو مجال التمثيل ؟

2022-07-06 / 11:22
Photo of على المباشر …فنانة مصرية تهدد بالإنتحار

على المباشر …فنانة مصرية تهدد بالإنتحار

2022-07-06 / 09:38
Photo of بعد إعلانها الاعتزال بدقائق … دنيا بوطازوت تحذف تدوينتها

بعد إعلانها الاعتزال بدقائق … دنيا بوطازوت تحذف تدوينتها

2022-07-05 / 16:28
Photo of زهير البهاوي يعلن عن تاريخ طرحه لجديده الفني “كراشي”

زهير البهاوي يعلن عن تاريخ طرحه لجديده الفني “كراشي”

2022-07-05 / 10:59
Photo of في نسخته 15 … مهرجان “جازابلانكا” يحظى بإشادة الحاضرين

في نسخته 15 … مهرجان “جازابلانكا” يحظى بإشادة الحاضرين

2022-07-04 / 17:06

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق