عرفت تدافعا و فوضى…أشرف زكي يحل أزمة جنازات الفنانين بمصر

نجلاء مزيان

أعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن تعاقده مع شركة مختصة لتنظيم جنازات الفنانين.

و عن السبب وراء ذلك، قال”زكي” خلال مؤتمر صحفي:” أن تعاقده مع شركة مختصة لتنظيم الجنازات، راجع للفوضى والتدافع اللذان يحدثان نتيجة التزاحم من قبل محبي الفنانين.

و تابع قائلا :” انتشار المندسين في الجنازات وإحداث فوضى دون مراعاة حرمة الميت، كان سببا أساسيا في قرار النقابة بتوقيع الشراكة مع مؤسسة خاصة لتنظيم جنازات الفنانين الفنية، لا سيما أن هذه الشركة هي أول منصة لتنظيم الجنازات في مصر، كما جرى وتعاونت مع النقابة في تنظيم جنازة الفنان سمير صبري”.

و الجدير بالذكر أن آخر أعمال أشرف زكي هو مسلسل”الاختيار 3″، الذي عرض في رمضان 2022، حيث جسد فيه دور اللواء مراد موافي رئيس جهاز المخابرات العامة السابق.

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