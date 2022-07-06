جونسون يطرد “أول وزير طلب منه الاستقالة”.. ويؤكد تشبثه بمنصبه

2022-07-06 / 23:03
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هبة بريس _ وكالات

رفض رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون الاستقالة من منصبه رغم دعوات وزراء في حكومته له للتنحي، على ما نقلت فرانس برس عن وسائل إعلام بريطانية، الأربعاء، في حين ذكر تقارير أنه طرد أحد وزرائه في موجة استقالات تشهدها حكومته.

والتقى وفد وزاري جونسون في أعقاب عشرات الاستقالات من حكومته التي تواجه فضيحة، لكنه تعهد البقاء والتركيز على “قضايا بغاية الأهمية تواجه البلاد”.

ويواجه جونسون دعوات متزايدة للاستقالة بعد موجة الاستقالات من حكومته.

ونقلت رويترز عن محرر “بي بي سي” السياسي، كريس مايسون، قوله إن جونسون طرد وزير رفع المستوى والإسكان والمجتمعات، مايكل غوف.

ونقلت “فاينانشال تايمز” عن مصدر مطلع على مباحثات الوزراء مع جونسون قوله إن غوف كان أول وزير يطالب جونسون بالتنحي في الاجتماع، وقال: “مايكل قال له (لجونسون) حان وقت الرحيل، انتهى الأمر”.

وأعلن خمسة أعضاء في حكومة جونسون الأربعاء استقالتهم الجماعية وفقا لفرانس برس، وذكرت “فاينانشال تايمز” أن أكثر من 30 وزيرا قدموا استقالاتهم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وكتب وزراء الدولة كيمي بادينوخ ونيل أوبراين وأليكس بورغهارت ولي رولي وجوليا لوبيز، في رسالتهم إلى بوريس جونسون، “يجب أن نطلب، من أجل مصلحة الحزب والبلد، التنحّي”.

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