فاس.. سرقة مقر مقاطعة أكدال في منطقة حساسة يستنفر الأجهزة الأمنية .

هبة بريس _ فاس

تعرض مقر المقاطعة الجماعية لأكدال التابعة لجماعة فاس القلب النابض لمدينة فاس، فجر اليوم الأربعاء 6 يوليوز الجاري، لعملية سرقة غير مسبوقة، استهدفت مكتب رئيس المقاطعة محمد السليماني المنتمي لحزل الأصالة والمعاصرة.

مصدر خاص ل ” هبة بريس ” قال أن مجهولين تمكنوا خلال الساعات الأولى من فجر ذات اليوم ، من الدخول إلى مقر مقاطعة أكدال في غفلة من حراس القوات المساعدة المكلفين بالحراسة الليلية حيث اقتحموا مكتب رئيس المقاطعة، وتمكنوا من سرقة الحاسوب المحمول لرئيس المقاطعة الذي يتوفر على معلوماته الخاصة و وضعوا يدهم على عدد من القطع النحاسية الخاصة بالهدايا التذكارية ، فيما حملوا معهم مكيف الهواء و كل ما ارتبط بشبكته من القطع النحاسية، و مكيف مكتب رئيس النقاطعة ولوازمه بالإضافة إلى الأسلاك النحاسية وأنابيبه المستخدمة في التبريد والتكييف والموصولة بالمكيف الخاص بمكتب باشا أكدال حسب ذات المصدر الخاص.

وتتجلى خطورة عملية السطو يفيد مصدرنا، أنها نفذت ليلا، حيث نجح المشتبه فيهم في اقتحام مقر المقاطعة في غفلة من الحراس المكلفين بالحراسة الليلة بالمقاطة وهو ما يطرح أكثر من تساؤول عن مكان تواجدهم في تلك اللحظة.؟ و أن المقاطعة تتواجد في منطقة حساسة .

وفور علمهم بالخبر ، حلت إلى عين المكان عناصر الشرطة العلمية و الشرطة القضائية لولاية أمن فاس للقيام بالمتعين، حيث قاموا برفع البصمات بكل الأماكن المتواجدة بمكتب الرئيس و مكتب الباشا الكائن بنفس المقر.

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