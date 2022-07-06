طائرة ركاب إماراتية تحلق 14 ساعة بـ”ثقب كبير”

2022-07-06 / 20:28
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هبة بريس _ وكالات

فوجئ مسافرون على متن طائرة تابعة لشركة “طيران الإمارات” بوجود ثقب كبير على جانبها الأيمن، بعد وصولهم إلى بريزبين في أستراليا.

وبعد رحلة دامت 14 ساعة، في الأول من يوليو الجاري، ذهل الركاب من أن الطائرة التي حلقت بهم وهي من نوع ” إيرباص A380″ كانت تعاني من ثقب كبير حصل نتيجة عطل فني.

وتكشف صور الطائرة، التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، حجم الثقب الذي نجم عن كسر في الإطار بسبب “عطل فني” خلال الرحلة، بحسب شبكة أخبار “سي أن أن” نقلا عن شركة الطيران.

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