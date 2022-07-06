مديرة صندوق النقد الدولي لا تستبعد ركودا عالميا العام المقبل

هبة بريس _ رويترز

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، الأربعاء، إن التطلعات للاقتصاد العالمي أصبحت “قاتمة بشكل كبير” منذ أبريل، مشيرة إلى أنها لا تستبعد حدوث ركود عالمي العام المقبل في ظل المخاطر المتصاعدة.

وذكرت جورجيفا في مقابلة مع رويترز أن الصندوق سيخفّض من توقعاته خلال الأسبوع القادم لتطلعات عام 2022 والذي يتمثل بتوقع نمو في الاقتصاد العالمي بنسبة 3.6 في المئة، وأكدت أن خبراء صندوق النقد الاقتصاديين يعملون على وضع اللمسات الأخيرة على البيانات المستحدثة.

وستصبح هذه ثالث مرة يغير فيها الصندوق توقعاته للاقتصاد العالمي هذا العام.

ومن المتوقع أن ينشر الصندوق توقعاته الاقتصادية العالمية لعام 2022 و2023 في أواخر يوليو المقبل بعد أن تراجعت توقعاته بنسبة مئوية كاملة في إبريل.

وكان الاقتصاد العالمي شهد ازدهارا بنسبة 6.1 في المئة عام 2021.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0