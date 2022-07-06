مديرة صندوق النقد الدولي لا تستبعد ركودا عالميا العام المقبل
قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، الأربعاء، إن التطلعات للاقتصاد العالمي أصبحت “قاتمة بشكل كبير” منذ أبريل، مشيرة إلى أنها لا تستبعد حدوث ركود عالمي العام المقبل في ظل المخاطر المتصاعدة.
وذكرت جورجيفا في مقابلة مع رويترز أن الصندوق سيخفّض من توقعاته خلال الأسبوع القادم لتطلعات عام 2022 والذي يتمثل بتوقع نمو في الاقتصاد العالمي بنسبة 3.6 في المئة، وأكدت أن خبراء صندوق النقد الاقتصاديين يعملون على وضع اللمسات الأخيرة على البيانات المستحدثة.
وستصبح هذه ثالث مرة يغير فيها الصندوق توقعاته للاقتصاد العالمي هذا العام.
ومن المتوقع أن ينشر الصندوق توقعاته الاقتصادية العالمية لعام 2022 و2023 في أواخر يوليو المقبل بعد أن تراجعت توقعاته بنسبة مئوية كاملة في إبريل.
وكان الاقتصاد العالمي شهد ازدهارا بنسبة 6.1 في المئة عام 2021.
18 تعليقات
المخطط القادم سيكون حرب المجاعة لقتل الدول الفقيرة والنامية ..
صندوق النقد الدولي يقرض الدول وبالمقابل يدعو لبيع شركات هاته الدول و خصخصتها لشركاءهم الحلفاء وتعويم عملتها حتى تصير مستعمرة لهم والنتيجة تكون نسبة البطالة في ارتفاع وتحرير أسعار النفط وكثرة الضرائب تعويم العملة الخ…
مشكلة هي سوء التسيير و غياب استراتجيات اقتصادية جدية و فعالة فتحاول الحكومات تغطية الاخفاق بالاقتراض من بنك النقد الدولي بسبب التحفيزات التي تقدمها فتدخل الدول في دوامة الاقتراض و إعادة الاقتراض ..
الهدف هو ان تبقى الدول المدينة تسدد الفوائد وليس القرض الى ما لا نهاية وعندما تعجز عن السداد تعود للاقتراض من جديد..
في المغرب تعويم الدرهم وغرق المواطن البسيط في الديون وارتفاع مديونية الدولة …
صندق النقد الدولي هدفه هو من أجل التحكم بالدول عن طريق العملة المتداولة مثل الدولار والاورو ومن أجل هدم الثروات الرئيسية مثل النفط الذهب وغيرها والمعا
ن النفيسة..
الصندوق النقد الدولي انشأه الكبار، ليكون حبل موت على الضعفاء واغراقهم حتى مماتهم..
لا توجد دولة اقترضت من هذا الصندوق وتخلصت من الازمة وخير مثال ماوقع للارجنتين حتى افلست…
هذا الصندوق هو الذي سيؤدي الى افلاس المغرب واغراقه في الديون..
مخططات صهاينة لإسقاط الدول واخذ ثرواتهم واعلانها الإفلاس..
صندوق النقد الدولي لا يهمه الا استعادة ديونه و لو على حساب انهيار القدرة الشرائية للمواطن البسيط وتجويعه..
المغرب يتجه نحو الهاوية اللهم الطف بينا يارب حيث أصبح من الدول الاكثر مديونية..
البنك اللعين الذي تهمه مصالحه قبل مصالح الشعب المغربي يريد ان يجعل المغرب اكثر مديونة لتسديد العجز التجاري الذي تراكم على المغرب منذ سنوات ..
البنك الدولي سبب كل المشاكل التي تعيشها البلاد من غلاء وبطالة وركوض اقتصادي..
صندق النقد الدولي مستغل العاجزين عن قتل اقتصاده وتشريد شعبه..
المغرب يعرف ركوض اقتصادي خطير لكل المقاولات والشركات ..
اللهم فرجا من عندك يارب العالمين…
صندوق النقد الدولي لا يحل بدولة الا وقتل اقتصادها ..