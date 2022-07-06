رئيس البرلمان الأنديني يشيد بالتقدم الذي يعرفه المغرب

هبة بريس _ الرباط

أشاد رئيس البرلمان الأنديني، فيديل إيسبينوزا ساندوفال، اليوم الأربعاء بالرباط، بالتقدم الذي تعرفه المملكة المغربية في العديد من المجالات، بفضل القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.

وقال ساندوفال، في تصريح للصحافة في أعقاب محادثاته مع رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية (كوركاس) السيد خليهن ولد الرشيد، إن “المملكة تحقق تقدما كبيرا من خلال الاستثمار في مجالات الرأس مال البشري والتنمية والبنية التحتية والتكنولوجيا الرقمية وتكونولوجيا توليد الطاقة النظيفة”.

وأضاف رئيس البرلمان الأنديني، الذي يقود وفدا برلمانيا يزور المملكة ، أن هذه المجالات أساسية للتنمية المستدامة في عالم يعرف العديد من التطورات، لافتا إلى أن البرلمان الأنديني يطمح لتعميق روابط العلاقات مع المملكة المغربية.

وحضر هذه المحادثات الأمين العام للمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، ماء العينين بن خليهنا ماء العينين.

ويقوم أعضاء البرلمان الأنديني، خلال الفترة الممتدة من فاتح إلى 09 يوليوز الجاري، بزيارة للمملكة وذلك بدعوة من البرلمان المغربي.

يذكر أن البرلمان المغربي ونظيره الأنديني وقعا في يوليوز 2018 بمقر مجلس المستشارين مذكرة تفاهم ترمي إلى إرساء قنوات التواصل والتفاعل البرلماني من خلال تبادل الزيارات والخبرات والتجارب والمعلومات والوثائق.

وبمقتضى هذه المذكرة، حصل البرلمان المغربي على صفة الشريك المتقدم لدى هذه الهيئة البرلمانية.

والبرلمان الأنديني هو منظمة برلمانية أنشأت سنة 1979 وتسعى هذه المنظمة التي تتكون من 25 عضوا منتخبا بمعدل خمسة برلمانيين من كل دولة (بوليفيا وكولومبيا والإكوادور والبيرو والشيلي) إلى تنسيق التشريعات وتسريع الاندماج بين دول هذا التجمع.

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