في ظل التوتر ..الإنفاق على السلاح بالمغرب والجزائر سيرتفع
توقع تقرير لموقع “بريكنغ ديفينس” المتخصص في القضايا العسكرية أن يزيد إنفاق المغرب والجزائر على التسلح في السنوات القليلة المقبلة، بسبب التوتر القائم بين الدولتين
ويشير التقرير إلى احتمال أن يشتد سباق التسلح بين البلدين وخاصة الجوي منه، ورجح أن تقدم روسيا “عروضا مغرية” للجزائر، لدفعها لشراء مقاتلات “سو 57″، ضمن سعي موسكو لتعويض خسائرها من الحرب.
وفي هذا السياق، قال صمويل بينديت، عضو مركز الأمن الأميركي الجديد، إن الجزائر باعتبارها ثالث مستورد للسلاح الروسي في العالم، فمن المرجح أن تبرم صفقات لشراء مقاتلات سو 57 ومقاتلة سوخوي سو 75 بمجرد دخولها مرحلة الإنتاج”.
وبالأرقام، ورغم تراجع إنفاق الجزائر على السلاح العام الماضي بنسبة 6.1 في المائة، إلا أنها ظلت الأكثر إنفاقا على التسلح في القارة الأفريقية، حيث بلغ مجموع ما رصدته للدفاع 9.1 مليار دولار.
بدوره، خصص المغرب لجيشه نحو 5.4 مليار دولار عام 2021، إذ زاد حجم انفاقه على الدفاع بـ3.4 في المائة، مما يعني، وفق معدي التقرير، أن ما تخصصه الرباط للدفاع يزيد بكثير عما ينفقه بعض أعضاء حلف الناتو على السلاح
وإضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى سعي المغرب مؤخرا إلى بناء منصة إقليمية لصيانة طائري F-16 و C-130s الأميركيتين، وإلى إبرامه لصفقات مع الولايات المتحدة الأميركية لتحديث ترسانته العسكرية.
وحسب التقرير الذي تطرقت اليه “اصوات مغاربية ” ، فإن احتمال نشوب حرب بين المغرب والجزائر يظل مستبعدا في الوقت الراهن، مع ذلك، توقع أن يستمر التوتر والتصعيد بينهما بسبب الخلاف حول الصحراء .
20 تعليقات
الذئاب من بائعي الاسلحة او الخردة، سيف علوم اي شيء ليستمر الصراع بين الاخوة
الحرب القادمة هي حرب الجفاف والمجاعة والاوبئة انها الحرب مع الطبيعة فماهي الإجراءات التي قدمتها الدول لشعوبها..
المغرب العظيم بشعبه وليس بشيئ آخر، لأن الشعب هو الأصل ولا يمكن أن تكون هناك دولة والمؤسسات في غياب الشعب انها الدولة العظمى..
اللهم احفظ المغرب وبارك في أهله وجنبهم الشر والأشرار..
في الآونة الأخيرة المغرب بدأ يعقد عدة صفقات تسلح عسكرية باليات ضخمة ومن طراز الرفيع وذالك من اجل الدفاع عن الوحدة الترابية..
الربح للشركات الصناعية للاسلحة والدمار للجزائر و المغرب هكذا يريدها الغرب ضرب الاخ باخيه المسلم اتقوا الله ..
مهما بلغ التوثر بين النظامين المغربي والجزائر فالنظامين فلن يصلا للحرب تبقى مجرد فتن والعياذ بالله منها..
ملك رائع لشعب رائع ما علينا إلا نعتز بأنك ملك علوي لمملكة مغربية شريفة ملك الفقراء يقدم المساعدة وكل ما هو محتاج اليه شعبه..
الجزائر واحكامها السياسيين والعسكريين لا تهمهم مصلحة وطنهم وشعبهم فقط التمويل العسكري وتمويل عصابات البوليساريو منذ سنين من أموال الشعب..
بسم الله رحمان الرحيم:
«وجعلنكم شعوب وقبائل لتتعرفو إن أكرمكم عند الله أتقاكم» صدق الله لعضيم.
ان كانت الحرب هي السبيل الاخير فمرحبا بها نحن اكثر شجاعة من اجدادنا المغاربة الذين حاربوا اسبانيا وفرنسا والبرتغال .وو
نرفض استخدام الحرب بشكل قاطع بين الأشقاء المغاربة والجزائريين. نتمنى أن تنتصر لغة الحوار بين الجارين وان تعود المياه الى مجاريها..
لن تكون هناك حرب بين المغرب والجزائر أبدا.
كفى من الأكاذيب وترويج الفتن في صفوف المسلمين .حسبي الله ونعم الوكيل..
وسيبقى هاذا التوثر المزعوم برعاية فرنسا واسبانيا سلبي على حكام البلدين والشعبين في سبات تستنزف ثرواتهم لاشباع المستعمر الذي خرج من البلدين بعد ان نصب اعوانه وحلفائه وضمن الاستغلال مقابل استقلال مزيف..
اللهم بردا و سلاما على البلدين لانهم يمثوا روح التآخي والتلاحم ويجمعهما ديانة الاسلام التي تمثل معنى العروبة في القيم الإسلامية والعربية..
لماذا سباق التسلح عوض البحث عن استثمارات أجنبية وترويج الاقتصاد وخلق فرص الشغل للشباب.نتسابق القتل والفتن ..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..
يجب البحث عن حلول لإعادة التوثرات بين البلدين واصلاحهما ..
اذا جاءكم فاسق بنبا فتبينو ان تصيبو قوم بجهالةوتصبحوا على ما فعلتم نادمين…
اللهم اجمع بين الاخوين في الخير واصبح بينهم ..