الصورة من الارشيف

وفد وزاري بريطاني يلتقي جونسون ويطالبه بالاستقالة

2022-07-06 / 18:25
0
هبة بريس _ وكالات

توجه وفد وزاري بريطاني إلى داونينغ ستريت للقاء رئيس الوزراء، بوريس جونسون، ومطالبته بالاستقالة، وذلك على خلفية استقالة 12 وزيرا، وعدد آخر من كبار المسؤولين في الحكومة.
والوفد الذي يضم كريس هيتون هاريس، وغرانت شابس، وسيمون هارت، يسعى لعقد اجتماع مع جونسون للإصرار على تنحيه.

وحسب صحيفة “الغارديان” فإن المستشار المعين حديثا نديم الزهاوي، يدعم مطالبات الوفد، مشيرة إلى أن وزيرة الداخلية بريتي باتيل التي أكدت دعمها لجونسون، شوهدت وهي تدخل إلى داونينغ ستريت.

هذا واستقال أكثر من 20 شخصا بينهم وزراء ومساعدين ومسؤولين في حزب المحافظين، بعد اعتراف جونسون بأنه ما كان ينبغي أن يعين النائب كريس بينشر في منصب نائب منسق الجناح البرلماني المحافظ في فبراير، بعد مزاعم بأن النائب تحرش برجلين الأسبوع الماضي، أحدهما نائب في مجلس العموم، أمام شهود في نادي كارلتون الخاص بوسط لندن ما أدى إلى رفع شكاوى إلى الحزب.

يذكر أن بينشر استقال من منصبه لكنه يبقى نائبا لأنه اعترف بأخطائه، لكن في مواجهة الدعوات التي تطالب بطرده من الحزب وإجراء تحقيق داخلي، تتزايد الضغوط على جونسون لاتخاذ إجراءات أكثر حزما.

ويطالب عدد متزايد من نواب حزب المحافظين بتغيير فوري لإحدى القواعد في كتاب القواعد الصادر عن لجنة عام 1922 للنواب من أجل إجبار جونسون على التنحي عن منصبه

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of طائرة ركاب إماراتية تحلق 14 ساعة بـ”ثقب كبير”

طائرة ركاب إماراتية تحلق 14 ساعة بـ”ثقب كبير”

2022-07-06 / 20:28
Photo of مديرة صندوق النقد الدولي لا تستبعد ركودا عالميا العام المقبل

مديرة صندوق النقد الدولي لا تستبعد ركودا عالميا العام…

2022-07-06 / 20:19
Photo of مقتل امرأة طعنا خلال فعالية سياسية في السويد

مقتل امرأة طعنا خلال فعالية سياسية في السويد

2022-07-06 / 19:36
Photo of مستشارة بايدن: السعودية تغيرت كثيرا فيما يتعلق باليهود

مستشارة بايدن: السعودية تغيرت كثيرا فيما يتعلق باليهود

2022-07-06 / 19:25
Photo of الأسد الأفريقي”.. الجيشان الأميركي والمغربي ينفذان تمرين محاكاة نووية

الأسد الأفريقي”.. الجيشان الأميركي والمغربي ينفذان تمرين محاكاة نووية

2022-07-06 / 18:09
Photo of جنايات مصر تؤيد حكم الإعدام على قاتل الشابة نيرة أشرف

جنايات مصر تؤيد حكم الإعدام على قاتل الشابة نيرة…

2022-07-06 / 11:44
Photo of كندا تتخلص من 13.6 مليون جرعة من لقاح “أسترازينيكا”

كندا تتخلص من 13.6 مليون جرعة من لقاح “أسترازينيكا”

2022-07-06 / 10:29
Photo of تونس.. تجميد أموال الغنوشي وابنه وصهره

تونس.. تجميد أموال الغنوشي وابنه وصهره

2022-07-06 / 09:51
Photo of فرنسا.. اليساريون يطرحون التصويت على حل الحكومة

فرنسا.. اليساريون يطرحون التصويت على حل الحكومة

2022-07-05 / 23:26
Photo of تويتر ترفع دعوى قضائية على الحكومة الهندية

تويتر ترفع دعوى قضائية على الحكومة الهندية

2022-07-05 / 23:16

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق