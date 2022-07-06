دول الأنديز ترغب في الاستفادة من تجربة المغرب في مجال الطاقات المتجددة

2022-07-06 / 17:30
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هبة بريس

أكد رئيس البرلمان الأنديني، فيديل إسبينوزا ساندوفال، اليوم الأربعاء بالرباط، أن دول الأنديز ترغب في الاستفادة من تجربة المغرب في مجال الطاقات المتجددة.

وقال إسبينوزا ساندوفال، في تصريح للصحافة عقب المباحثات التي أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن دول الأنديز ترغب في الاستفادة من تجربة وخبرة المغرب، ولاسيما في مجال التكنولوجيات المستعملة في الطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر، مشيرا إلى أن هذه التكنولوجيات “ستكون مفيدة جدا لبلداننا”.

وبعدما أكد على أهمية التعاون جنوب-جنوب، الذي يشكل إحدى أولويات عمل برلمان منظومة الأنديز، أبرز السيد إسبينوزا ساندوفال أن المملكة والدول الأعضاء بهذه المنظمة الإقليمية مدعوة إلى التفكير في التوقيع على اتفاق للتبادل الحر من أجل الدفع أكثر بالتعاون الاقتصادي بين الجانبين، ولاسيما في مجالات مثل التعدين واستغلال الغابات.

وسجل في هذا الصدد، أن البرلمان المغربي ونظيره الأنديني سيقدمان قريبا خطة عمل تروم تعزيز العلاقات الثنائية في مجال التعاون الاقتصادي.

واعتبر إسبينوزا ساندوفال أن “التقدم الذي تشهده مختلف جهات المملكة يجسد بوضوح إرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل النهوض بالرأسمال المادي والبشري للمملكة”، موضحا أن دول منظومة الأنديز تحدوها الرغبة في الاستفادة من التجربة المغربية في هذا المجال.

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