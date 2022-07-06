بعد 10 أسابيع من النقاشات.. انتهاء مشاورات تجويد المدرسة العمومية

هبة بريس

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن انتهاء المشاورات الوطنية حول خارطة تجويد المدرسة العمومية بمساهمة أزيد من 100 ألف مشاركة فعلية.

وذكرت الوزارة في بلاغ لها، أنه بعد عشرة أسابيع من النقاشات البناءة مع الفاعلين التربويين، ومساهمة شركاء المدرسة المغربية، حول الإجراءات العملية والملموسة لتنزيل خارطة الطريق لتجويد المدرسة المغربية، وفق منهجية تشاركية موسعة، فإنها تختتم اليوم المشاورات الوطنية لتجويد المدرسة العمومية بلقاء مفتوح مع الأطر التربوية والإدارية بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط – سلا- القنيطرة.

وأشارت أن هذه المشاورات عرفت مشاركة 21 ألف و837 أستاذة وأستاذا في إطار 1761 مجموعة تركيز، وتنظيم 360 ورشة مفتوحة مع أطر الإدارة التربوية و360 مجموعة تركيز مع هيئة المراقبة والتأطير التربوي.

وأبرزت أن هذه المشاورات استمت كذلك بمشاركة متميزة للمتعلمات والمتعلمين في مختلف المستويات الدراسية، والذين أبانوا عن وعي كبير برهانات مدرسة الجودة وبرهنوا عن حس نقدي كبير يسائل واقع المدرسة اليوم ويرسم معالم مدرسة المستقبل.

وتابعت أنه تم تنظيم 6270 ورشة عمل عرفت مشاركة ما يفوق 33 ألف تلميذة وتلميذ بمختلف الأسلاك التعليمية، وتوزعت المشاركات بين ورشات الخيال الإبداعي ومجموعات التركيز، أشرف على تأطيرها حوالي 3163 منشطة ومنشطا من داخل منظومة التربية والتكوين، في احترام للمعايير المنصوص عليها في إشراك الأطفال.

وأضافت أن هذه اللقاءات تميزت بالمشاركة المسؤولة لحوالي 4500 فاعل إقليمي ومحلي وانخراط 20 ألف و666 مشاركا من أمهات وأباء وأولياء أمور التلميذات والتلاميذ في 1756 مجموعة تركيز، بالإضافة إلى اجتماعات لجن التشاور.

وذكرت أنه سيتم خلال شهر شتنبر المقبل تقديم التقارير التركيبية على صعيد كل الجهات بالاعتماد على الكفاءات والخبرة الوطنية ووفق منهجية علمية سيعلن عنها في حينه.

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