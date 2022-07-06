أخنوش: “حكومتنا واقعية.. و الأزمة ستزول قريبا”

هبة بريس

وصف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الحكومة بالواقعية وحكومة ”المعقول”، حيث تتخذ قراراتها وفق رؤية واضحة في ظل ظرفية غير مسبوقة يطبعها غلاء أسعار المواد الأولية وارتفاع أسعار الغاز والمواد الطاقية، مما يفرض اتخاذ اختيارات معينة للتخفيف على المواطنين تتناسب مع الإمكانيات المتوفرة، مؤكدا أن الأزمة ستزول قريبا ولن تستمر إلى الأبد.

وقال أخنوش في تعقيبه على أسئلة المستشارين بجلسة الأسئلة الشهرية المنعقدة أمس الثلاثاء بالغرفة الثانية، ”حنا واقعيين، راه أحسن حاجة لمسؤول سياسي يجي يقول بلي كاينة أزمة كبيرة ومعندناش الإمكانيات، وهاد الغلط ديال هذا وهذاك، وملي تسالي 4 سنين يقول الغالب الله راكم شفتو الأزمة لي كنت فيها راه مقدرتش نخدم ومكانوش عندي الإمكانيات”.

وأشار أخنوش إلى أن الحكومة تصارح المواطنين بالحقيقة في كل المحطات، ”ملي كيكون الغلاء كنقولو كاين الغلاء، وملي كنقولو خاصنا ننقصو للمواطن من هنا راه كنقصو”، مضيفا ”ملي كنبغيو نشوفو النقل والغاز كنعرفو شنو غادي نديرو، ولكن شي حاجة منقدروش نديروها كنقولوها، خصوصا إذا كانت غادي توقف حركة الاستثمار”.

في السياق نفسه، أكد رئيس الحكومة أن الاستثمارات العمومية لم تتأثر بالأزمة، حيث رفعت الحكومة ميزانيات الاستثمار في القطاعات الاجتماعية، كما أنها تمتلك رؤى واضحة في قطاعات الصحة والتشغيل والاستثمار والتعليم، مضيفا أن الأيام المقبلة ستكشف أهمية المجهودات والميزانيات المسخرة للنهوض بالقطاعات الاجتماعية.

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