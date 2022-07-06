دونيتسك: مناشدة روسيا بشأن مصير سعدون ومن معه “لن يحل المشكلة”

هبة بريس - وكالات

أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أن مناشدة روسيا بشأن مصير المرتزقة الأجانب “لن تحل المشكلة”، لأن القرار بشأن مصيرهم سيتم اتخاذه في دونيتسك.

وقال بوشيلين لقناة “روسيا 24”: “تلك الدول التي كان من المفترض أن تعتني بهم، تبدي أقصى اهتمام من أجل حماية مواطنيها، ولكن للأسف، اقتصرت على بعض المناسبات العامة، ولم تطرق بابنا”.

ولكن، يضيف بوشيلين، وعلى الأرجح، توجهت نحو روسيا، وهذا في الواقع لا يجعل مصير هؤلاء الأشخاص (المحكوم عليهم) أسهل في هذه المرحلة، بالنظر إلى الاعتراف بسيادة جمهورية دونيتسك الشعبية، وحقيقة أن هذا هو قرار المحكمة التابعة لها”.

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