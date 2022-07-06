إجهاض محاولة تهريب أزيد من 17 كلغ من مخدر الكوكايين بمطار البيضاء

هبة بريس - البيضاء

تمكنت عناصر الشرطة بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الأربعاء 06 يوليوز الجاري، من توقيف مواطنين من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، يبلغان من العمر 31 و33 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في التهريب الدولي لمخدر الكوكايين.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهما مباشرة بعد وصولهما على متن رحلة جوية قادمة من أحد مطارات دول وسط إفريقيا، قبل أن تسفر عملية التفتيش الدقيق لحقائب أمتعهما عن حجز ستة (06) صفائح من مخدر الكوكايين، بلغ وزنها الإجمالي 17 كيلوغراما و685 غراما من هذه المادة المخدرة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك لتحديد كافة الامتدادات والارتباطات المفترضة لهذا النشاط الإجرامي محليا ودوليا.

وتندرج هذه العملية في سياق المجهودات التي تبذلها المصالح الأمنية للرفع من جاهزية فرق شرطة الحدود وتدعيم قدراتها على تنفيذ عمليات المراقبة الحدودية بغرض مكافحة شبكات التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

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