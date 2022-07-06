كازا إيفنت: “سيتم إرجاع ثمن تذاكر الديربي من يومين ل5 عبر الحسابات البنكية”

2022-07-06 / 15:07
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

نشرت “كازا إيفنت” بلاغا أكدت فيه أنها ستشرع في إعادة ثمن التذاكر المقتناة لأصحابها بعد أن تقرر لعب ديربي كأس العرش بدون جمهور.

و أوضحت “كازا إيفنت” أن هذا القرار تم اتخاده على إثر البلاغ الصادر من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بخصوص إلغاء تنظيم مباراة الديربي بين نادي الوداد الرياضي و نادي الرجاء الرياضي برسم ربع نهائي كأس العرش بالمركب الرياضي محمد الخامس ونقلها إلى ملعب العربي الزاولي بدون جمهور.

و أنهت شركة التنمية المحلية، الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات، لعلم الجمهور الرياضي، أنها شرعت في تعويض الأشخاص الذين اقتنوا تذاكرهم عبر المنصة الرقمية، كما تحيط علم الجماهير الرياضية أنه سيتم إرجاع ثمن التذاكر عبر الحسابات البنكية المرتبطة بالبطاقات البنكية التي تمت بها عملية الاقتناء.

و أضافت “كازا إيفنت” أنه و نظرا للكم الهائل للتذاكر المعنية فإن هذه العملية ستتطلب بين يومين وخمسة أيام.

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