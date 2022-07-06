مطالب برلمانية بإحداث مؤسسات لرعاية الأطفال المهملين بعد بلوغهم سن الرشد

2022-07-06 / 16:22
1

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

دعا نواب من البرلمان لضرورة إحداث مؤسسات للرعاية الاجتماعية تتكفل بالأطفال المهملين بعد بلوغهم سن الرشد القانوني.

و في هذا الصدد، تقدمت زينة إدحلي، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بمقترح قانون يقضي بتتميم القانون رقم 65.15 يتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.

و أوضحت نائبة الأحرار أن مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تتولى كفالة الأطفال المهملين، تعمل على القيام بدور مهم لتوفير البيئة السليمة والحياة الكريمة لفئة عريضة من الطفولة المحرومة.

و شددت البرلمانية السالفة الذكر على أن هاته المؤسسات تجد نفسها ملزمة بالتخلي عن هؤلاء الأطفال بمجرد بلوغهم سن الرشد القانوني وهو 18 سنة شمسية كاملة، الأمر الذي من شأنه التأثير سلبا على المجهودات التي تبذلها مؤسسات الرعاية لسنوات طويلة.

و أضافت إدحلي بأن الواقع والممارسة أثبتا بما لا يدع مجالا للشك بأن التخلي عن هؤلاء الأطفال في سن 18 سنة تسبب في تشرد المئات منهم كما دفع العديد منهم لمختلف دروب الجريمة بداية بالتسول وانتهاءا بتعاطي المخدرات وترويجها.

ولكل ما سبق ذكره، اقترحت النائبة البرلمانية عن حزب الحمامة تعديل المادة 3 من القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بإضافة صنف جديد من هذه المؤسسات يعتني بالأطفال المهملين بعد بلوغهم سن الرشد القانوني.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “أوجار” .. انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا مستمرة

“أوجار” .. انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا مستمرة

2022-07-06 / 19:03
Photo of مقترح قانون يمنح للموظفين حق مزاولة أنشطة مدرة للدخل

مقترح قانون يمنح للموظفين حق مزاولة أنشطة مدرة للدخل

2022-07-06 / 18:35
Photo of محكمة النقض تقبل الطعن في الحكم الصادر ضد عبد النبي بيوي

محكمة النقض تقبل الطعن في الحكم الصادر ضد عبد…

2022-07-06 / 17:47
Photo of آيت الطالب يطلق خدمات مصحة بمارتيل

آيت الطالب يطلق خدمات مصحة بمارتيل

2022-07-06 / 16:45
Photo of ارتفاع الأسعار.. الPPS: الوضع الاجتماعي مُرشحٌ لمزيدٍ من التفاقم

ارتفاع الأسعار.. الPPS: الوضع الاجتماعي مُرشحٌ لمزيدٍ من التفاقم

2022-07-06 / 15:38
Photo of إجهاض محاولة تهريب أزيد من 17 كلغ من مخدر الكوكايين بمطار البيضاء

إجهاض محاولة تهريب أزيد من 17 كلغ من مخدر…

2022-07-06 / 15:00
Photo of “البام” يدعو السلطات إلى تكثيف الجهود التنظيمية الخاصة باقتناء الأضاحي

“البام” يدعو السلطات إلى تكثيف الجهود التنظيمية الخاصة باقتناء…

2022-07-06 / 14:27
Photo of بسبب ارتفاع أسعار المحروقات.. بيضاويون يركنون سياراتهم و يلجؤون لخدمة الترامواي

بسبب ارتفاع أسعار المحروقات.. بيضاويون يركنون سياراتهم و يلجؤون…

2022-07-06 / 13:56
Photo of أمن المحمدية يفتح تحقيقا بعد العثور على أموال مزورة بحاوية نفايات

أمن المحمدية يفتح تحقيقا بعد العثور على أموال مزورة…

2022-07-06 / 13:46
Photo of ضمنها الكسكس والقفطان.. الايسيسكو تسجل 26 عنصرا كتراث مغربي

ضمنها الكسكس والقفطان.. الايسيسكو تسجل 26 عنصرا كتراث مغربي

2022-07-06 / 13:30

تعليق واحد

  1. مطالب شعبية بتفكيك الأحزاب المغربية الفاسدة.ومحاسبة البرلمانيين على الثروات التي يجمعونها بدون حق .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق