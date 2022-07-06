ضمنها الكسكس والقفطان.. الايسيسكو تسجل 26 عنصرا كتراث مغربي

2022-07-06 / 13:30
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هبة بريس

أعلن مساء أمس الثلاثاء، عن مخرجات الاجتماع العاشر للجنة التراث التابعة للإيسيسكو، في حفل احتضنه مقر المنظمة بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل والمدير العام للإيسيسكو وعدد من السفراء وممثلي الدول الأعضاء.

وأوضحت اللجنة في بلاغ لها أنه تم قبول 26 ملفا قدمته مصالح مديرية التراث التابعة للوزارة، إلى لجنة التراث من أجل اعتماد هذه العناصر كتراث مادي ولامادي مغربي خالص.

وبهذا تكون المملكة المغربية قد سجلت في المجموع 46 عنصرا تراثيا، إضافة إلى 31 عنصرا في اللائحة التمهيدية ينتظر المصادقة خلال الاجتماع القادم.

ويتعلق الأمر بكل من المهارات والعادات المرتبطة بالكسكس المغربي – فنون ومهارات القفطان المغربي – فن الملحون المغربي – معارف وممارسات المحظرة – الخيمة الصحراوية – الخط المغربي – فنون الطبخ المغربي – فن الدقة المراكشية – تقنية ومعارف لخطارة الراشيدية – موسم آسا وموسم مولاي عبدالله امغار – فن الغناء البلدي بتافيلالت – الغناء النسائي لتارودانت – تقنيات التوزيع التقليدي للمياه – رقصة الكدرة الصحراوية – زخرفة الحلي الفضية بالنبيل الزجاجي تيزنيت – تقنيات الجلابة الوزانية – رقص العلاوي بالشرق – طرب الآلة – الفلوكة الصويرية – الفخار النسائي الريفي – الزخرفة على الخشب – الصيد بالسلوقي – منحلة اينزركي بمنطقة سوس – زهرية مراكش – بروكار فاس.

وسيتم العمل على تسجيل مزيد من العناصر التراثية في إطار سياسة الوزارة الرامية إىل الحفاظ على التراث المغربي في ظل تنامي بعض الممارسات غير المشورعة.

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