انطلاق مناسك أكبر موسم حج منذ تفشي جائحة كورونا

هبة بريس - وكالات

تنطلق رسميا اليوم (الأربعاء السادس من يوليوز 2022) أكبر مناسك للحج منذ تفشي جائحة كوفيد-19.

و يؤدي مئات الآلاف من المصلين « طواف القدوم » حول الكعبة المشرفة في مدينة مكة المكرمة في السعودية تحت أشعة شمس حارقة. وسمحت السلطات السعودية لمليون مسلم تلقوا لقاحات مضادة لفيروس كورونا، بينهم 850 ألفا أتوا من الخارج، بأداء فريضة الحج هذا العام بعد عامين من تقليص الأعداد بشكل كبير بسبب الوباء.

وأدت الأفواج الأخيرة من حجاج بيت الله الحرام طواف القدوم قبل يوم التروية الذي يصادف غدا الخميس قبيل يوم عرفة « الحج الأكبر » والذي يحل هذا العام بعد غد الجمعة.

وأكمل قطار المشاعر جاهزيته لنقل الحجاج بين منى ومزدلفة وعرفات طوال أيام الحج من خلال تسع محطات. وتستهدف محاور الخدمات المقدمة للحجيج البعد الأمني والصحي والتنظيمي، فضلًا عن خطط استباقية محكمة لمواجهة أي طارئ. وتتميز الجهود المبذولة لخدمة الحجاج بالاستعانة بالتقنيات الحديثة والتنسيق التام بين جميع الجهات المشاركة في موسم الحج لهذا العام.

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