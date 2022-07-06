أمن البيضاء يتفاعل مع فيديو هبة بريس ويوقف “جانحا” سرق شابا بالعنف

هبة بريس - البيضاء

تفاعلت ولاية أمن الدار البيضاء، بجدية كبيرة، مع مقطع فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيه سيدة تدعي أن أحد أقربائها تعرض لمحاولة للسرقة المقرونة بالضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض.

وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط، أن الأمر يتعلق بقضية زجرية تعالجها مصالح الشرطة بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بالدار البيضاء، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة على خلفية هذه النازلة عن تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي وتوقيفه يوم أمس الثلاثاء.

وقد تم الاحتفاظ المشتبه فيه، البالغ من العمر 18 سنة، تحت تدبير تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0