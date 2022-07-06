أمن البيضاء يتفاعل مع فيديو هبة بريس ويوقف “جانحا” سرق شابا بالعنف

2022-07-06 / 12:32
0
هبة بريس - البيضاء

تفاعلت ولاية أمن الدار البيضاء، بجدية كبيرة، مع مقطع فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيه سيدة تدعي أن أحد أقربائها تعرض لمحاولة للسرقة المقرونة بالضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض.

وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط، أن الأمر يتعلق بقضية زجرية تعالجها مصالح الشرطة بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بالدار البيضاء، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة على خلفية هذه النازلة عن تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي وتوقيفه يوم أمس الثلاثاء.

وقد تم الاحتفاظ المشتبه فيه، البالغ من العمر 18 سنة، تحت تدبير تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ضمنها الكسكس والقفطان.. الايسيسكو تسجل 26 عنصرا كتراث مغربي

ضمنها الكسكس والقفطان.. الايسيسكو تسجل 26 عنصرا كتراث مغربي

2022-07-06 / 13:30
Photo of حتى 14 غشت.. “كازا طرونسبور” تغلق حركة المرور بأهم شارعين في الدار البيضاء

حتى 14 غشت.. “كازا طرونسبور” تغلق حركة المرور بأهم…

2022-07-06 / 13:02
Photo of تحت ذريعة العواشر والعيد والغلاء .. العشوائية تحاصر شوارع سطات

تحت ذريعة العواشر والعيد والغلاء .. العشوائية تحاصر شوارع…

2022-07-06 / 12:55
Photo of وجدة .. مريدو “الطريقة الكركرية” يحتفلون بميلاد شيخهم على صهوة الفرس

وجدة .. مريدو “الطريقة الكركرية” يحتفلون بميلاد شيخهم على…

2022-07-06 / 12:18
Photo of الوفد الرسمي للحج يتفقد ظروف إقامة وإيواء الحجاج المغاربة

الوفد الرسمي للحج يتفقد ظروف إقامة وإيواء الحجاج المغاربة

2022-07-06 / 10:44
Photo of يهم البيضاويين.. مجلس المدينة يوفر خدمة إيواء وذبح الأضاحي

يهم البيضاويين.. مجلس المدينة يوفر خدمة إيواء وذبح الأضاحي

2022-07-06 / 10:12
Photo of طقس الأربعاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

طقس الأربعاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2022-07-06 / 09:03
Photo of تازة.. الحبس النافذ لأستاذ بمؤسسة تعليمية خصوصية تحرش بتلميذة

تازة.. الحبس النافذ لأستاذ بمؤسسة تعليمية خصوصية تحرش بتلميذة

2022-07-05 / 22:09
Photo of احداث مليلية ..الاقتحام اكتسى طابع العنف وخطط له بشكل مسبق

احداث مليلية ..الاقتحام اكتسى طابع العنف وخطط له بشكل…

2022-07-05 / 21:13
Photo of بهذه التهم ..المغرب يشرع بمحاكمة مقتحمي مليلية المحتلة

بهذه التهم ..المغرب يشرع بمحاكمة مقتحمي مليلية المحتلة

2022-07-05 / 19:14

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق