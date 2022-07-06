حتى 14 غشت.. “كازا طرونسبور” تغلق حركة المرور بأهم شارعين في الدار البيضاء

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أعلنت شركة “الدار البيضاء للنقل” عن إغلاق حركة المرور في أهم شارعين بالعاصمة الاقتصادية و ذلك للسماح بتقدم الأشغال الخاصة بخطوط الترامواي.

و حسب بلاغ نشرته شركة التنمية المحلية “كازا طرونسبور”، فقد تم الشروع في أشغال ربط الخط T4 بالخط T1 على مستوى تقاطع شوارع مولاي يوسف و الحسن الثاني.

و أوضح البلاغ أن المرحلة التحضيرية تستمر و الشروع في الأشغال الفعلية لربط منصة الطرامواي و وضع السكة الحديدية و التهيئة العامة لملتقى الطرق و وضع أجهزة الطاقة و الأنظمة.

و تقرر استنادا لمعطيات البلاغ ذاته، إغلاق حركة المرور على مستوى محج الحسن الثاني بين شارعي الراشدي و الزرقطوني و ذلك حتى تاريخ 14 غشت القادم.

و يمكن للعربات و الدراجات تغيير مسار السير الذي سيكون ممكنا عبر شارع الراشيدي و زنقة مصطفى المعاني، مع تأكيد الشركة أنه و خلال هذه الفترة سيكون ولوج السكان و الراجلين مضمونا.

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