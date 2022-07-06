حتى 14 غشت.. “كازا طرونسبور” تغلق حركة المرور بأهم شارعين في الدار البيضاء

2022-07-06 / 13:02
0

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أعلنت شركة “الدار البيضاء للنقل” عن إغلاق حركة المرور في أهم شارعين بالعاصمة الاقتصادية و ذلك للسماح بتقدم الأشغال الخاصة بخطوط الترامواي.

و حسب بلاغ نشرته شركة التنمية المحلية “كازا طرونسبور”، فقد تم الشروع في أشغال ربط الخط T4 بالخط T1 على مستوى تقاطع شوارع مولاي يوسف و الحسن الثاني.

و أوضح البلاغ أن المرحلة التحضيرية تستمر و الشروع في الأشغال الفعلية لربط منصة الطرامواي و وضع السكة الحديدية و التهيئة العامة لملتقى الطرق و وضع أجهزة الطاقة و الأنظمة.

و تقرر استنادا لمعطيات البلاغ ذاته، إغلاق حركة المرور على مستوى محج الحسن الثاني بين شارعي الراشدي و الزرقطوني و ذلك حتى تاريخ 14 غشت القادم.

و يمكن للعربات و الدراجات تغيير مسار السير الذي سيكون ممكنا عبر شارع الراشيدي و زنقة مصطفى المعاني، مع تأكيد الشركة أنه و خلال هذه الفترة سيكون ولوج السكان و الراجلين مضمونا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ضمنها الكسكس والقفطان.. الايسيسكو تسجل 26 عنصرا كتراث مغربي

ضمنها الكسكس والقفطان.. الايسيسكو تسجل 26 عنصرا كتراث مغربي

2022-07-06 / 13:30
Photo of تحت ذريعة العواشر والعيد والغلاء .. العشوائية تحاصر شوارع سطات

تحت ذريعة العواشر والعيد والغلاء .. العشوائية تحاصر شوارع…

2022-07-06 / 12:55
Photo of أمن البيضاء يتفاعل مع فيديو هبة بريس ويوقف “جانحا” سرق شابا بالعنف

أمن البيضاء يتفاعل مع فيديو هبة بريس ويوقف “جانحا”…

2022-07-06 / 12:32
Photo of وجدة .. مريدو “الطريقة الكركرية” يحتفلون بميلاد شيخهم على صهوة الفرس

وجدة .. مريدو “الطريقة الكركرية” يحتفلون بميلاد شيخهم على…

2022-07-06 / 12:18
Photo of الوفد الرسمي للحج يتفقد ظروف إقامة وإيواء الحجاج المغاربة

الوفد الرسمي للحج يتفقد ظروف إقامة وإيواء الحجاج المغاربة

2022-07-06 / 10:44
Photo of يهم البيضاويين.. مجلس المدينة يوفر خدمة إيواء وذبح الأضاحي

يهم البيضاويين.. مجلس المدينة يوفر خدمة إيواء وذبح الأضاحي

2022-07-06 / 10:12
Photo of طقس الأربعاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

طقس الأربعاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2022-07-06 / 09:03
Photo of تازة.. الحبس النافذ لأستاذ بمؤسسة تعليمية خصوصية تحرش بتلميذة

تازة.. الحبس النافذ لأستاذ بمؤسسة تعليمية خصوصية تحرش بتلميذة

2022-07-05 / 22:09
Photo of احداث مليلية ..الاقتحام اكتسى طابع العنف وخطط له بشكل مسبق

احداث مليلية ..الاقتحام اكتسى طابع العنف وخطط له بشكل…

2022-07-05 / 21:13
Photo of بهذه التهم ..المغرب يشرع بمحاكمة مقتحمي مليلية المحتلة

بهذه التهم ..المغرب يشرع بمحاكمة مقتحمي مليلية المحتلة

2022-07-05 / 19:14

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق