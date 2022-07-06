مصرع محام ومقاول في حادثة سير مروعة بسطات

محمد منفلوطي_هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن محام ومقاول لقيا مصرعهما صباح اليوم الأربعاء، في حادثة سير على الطريق السيار بين سطات وبرشيد.

وحسب مصادرنا، فإن الهالك ينتمي لهيئة المحامين بمدينة الدار البيضاء كان رفقة مقاول في طريقهما صوب مدينة مراكش قادمين من مدينة طنجة، قبل ان يتعرضا لحادثة سير بالطريق السيار بين برشيد وسطات عند النقطة الكيلومترية 47.

الحادث استنفرت له عناصر الدرك الملكي بالطريق السيار، التي انتقلت إلى عين المكان للاشراف على تسهيل حركة المرور والاشراف على نقل جثتي الضحيتين صوب مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بسطات، في انتظار استكمال كافة الإجراءات القانونية للكشف عن أسباب الواقعة..

ما رأيك؟ المجموع 8 آراء 8 0