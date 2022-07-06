مصرع محام ومقاول في حادثة سير مروعة بسطات
محمد منفلوطي_هبة بريس
علمت هبة بريس من مصادرها، أن محام ومقاول لقيا مصرعهما صباح اليوم الأربعاء، في حادثة سير على الطريق السيار بين سطات وبرشيد.
وحسب مصادرنا، فإن الهالك ينتمي لهيئة المحامين بمدينة الدار البيضاء كان رفقة مقاول في طريقهما صوب مدينة مراكش قادمين من مدينة طنجة، قبل ان يتعرضا لحادثة سير بالطريق السيار بين برشيد وسطات عند النقطة الكيلومترية 47.
الحادث استنفرت له عناصر الدرك الملكي بالطريق السيار، التي انتقلت إلى عين المكان للاشراف على تسهيل حركة المرور والاشراف على نقل جثتي الضحيتين صوب مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بسطات، في انتظار استكمال كافة الإجراءات القانونية للكشف عن أسباب الواقعة..
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20 تعليقات
مصرع شخصين لماذا “محام” و “مقاول” ؟
اللهم اغفر لهما و ارحمهما
إن لله وإن إليه راجعون تغمد آلله ارواحهما.
في الثأني السلامة وفي العجلة الندامة لاداعي للسرعة. إن لله وإن إليه راجعون اللهم ارحمهما واغفر لهما واجعل قبرهما روضة من رياض الجنة.
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لماذا هذه السرعة المفرطة القاتلة التي تؤدي إلى حدوث وفاة هذآ ها حصل لهما إن لله وإن إليه راجعون.
يآ أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جناتي عزاؤنا وعزاؤكم واحد لاسرة الضحيتين..
قال تعالى في كتابه الكريم (كل نفس ذائقة الموت ). ولكن للاسف الشديد لم نتمناه لهما بهذه الطريقة البشعة والحادثة المؤلمة التي تسببت في الوفاة إن لله وإن إليه راجعون.
يجب على الشرطة العلمية أن تجري البحث الدقيق مع تنسيق السلطات القضائية للكشف عن اسباب الواقعة…
ربما وعلى ما اعتقد هذه الحادثة الأليمة كان من ورائها شرب الكحول مما أدت إلى وقوع وفاة.. لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم.
اللهم صبر اهاليهما الصبر والسلوان يآرب ولطفك بنا وسترك إنك سميع مجيب الدعاء إن لله وإن إليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
لا داعي للسرعة في التأني السلامة وفي العجلة الندامة هاهي نتيجة السرعة المفرطة القاتلة التي تسببت في الوفاة إن لله وإن إليه راجعون..
اللهم ارحمهما واغفر لهما واجعل قبرهما روضة من رياض الجنة مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا إن لله وإن إليه راجعون.
اظن كانت مؤامرة تستهدف المحامي ربما من أجل قضية كان ذاهب للحضور…مما تسببت له في هذه الحادثة الأليمة..
تعرفون جيدا أن مهنة المحاماة تكون دائما معرضون للموت بأي طريقة ممكنة .. إن لله وإن إليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ربما هناك دافع قوي من أدى بالمحامي إلى وقوعه في هذه الحادثة الأليمة والمحزنة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
اعتقد هناك تصفية حسابات مما أوقعوه في هذه الحادثة الأليمة والمحزنة وحسبنا آلله ونعم الوكيل..
اللهم اجعل قبرهما روضة من رياض الجنة يارب وصبىر أهليهما الصبر والسلوان واغفر لهما يآ أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جناتي..
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون ولا داعي للسرعة حتى تكون سبب في الوفاة..
عزاؤنا وعزاؤكم واحد لاسرة الضحيتين في هذه الحادثة الأليمة والمحزنة وحسبنا آلله ونعم الوكيل..
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