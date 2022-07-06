“البام” يدعو السلطات إلى تكثيف الجهود التنظيمية الخاصة باقتناء الأضاحي

هبة بريس ـ الدار البيضاء

عقد المكتب السياسي لحزب الأصالة و المعاصرة اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمير كودار نائب الأمين العام، وذلك عشية يوم أمس بالمقر المركزي للحزب بالرباط.

هذا الاجتماع وفق بيان للمكتب السياسي لحزب الجرار، خصص للتداول في مستجدات الساحة السياسية الوطنية والقضايا التنظيمية للحزب، و كان مناسبة للحديث كذلك حول شعيرة عيد الأضحى التي لم تعد تفصلنا عنها سوى أيام قليلة.

و في هذا الصدد، دعا المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة السلطات المحلية إلى تكثيف المزيد من الجهود التنظيمية حتى تمر عملية اقتناء الأضاحي في ظروف مواتية.

و أكد بيان الحزب أن هذه الشعيرة الدينية تحظى بمكانة خاصة في قلب المواطنات والمواطنين، وهي مناسبة يتقدم من خلالها أعضاء المكتب السياسي بأحر التهاني وأجمل التبريكات لأمير المؤمنين الملك محمد السادس، وللشعب المغربي والإسلامي عامة.

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