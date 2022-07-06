بعد رفض الكاف إقامته ب”دونور”.. ملعب العربي الزاولي يحتضن “الديربي” دون جمهور

2022-07-06 / 11:18
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هبة بريس

على إثر الآثار الجانبية التي خلفتها الشهب الاصطناعية على جنبات أرضية مركب محمد الخامس بالدار​ البيضاء، أثناء المباراة الأخيرة التي جمعت فريق الوداد​ الرياضي بفريق الفتح الرباطي، وما عرفته من احتفالات أدت إلى اقتحام​ عدد كبير​ من الأشخاص لأرضية الملعب، مما أثر سلبا على العشب وبعض التجهيزات الخاصة بكأس افريقيا لكرة القدم النسوية والتي تجري بعض مبارياتها على نفس الملعب، وهو ما دفع بالاتحاد الافريقي لكرة القدم برفض إقامة مباراة الدور ربع النهائي لمنافسات كاس العرش بين الوداد والرجاء المقررة يوم غد الخميس على ملعب مركب​ محمد الخامس بالدار البيضاء.

وعلى ضوء هذا القرار، أنهت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم​ إلى علم الناديين الوداد الرياضي والرجاء الرياضي أن المباراة الأخيرة ستجرى​ في ملعب العربي الزاولي في نفس التوقيت السابق أي الساعة السادسة مساء، وذلك يوم الخميس 7 يوليوز 2022 بدون جمهور.

أما فيما يتعلق بالتذاكر التي اقتنيت لمشاهدة هذه المباراة، تضيف الجامعة، فان الشركة المختصة، ستصدر لاحقا بلاغا في هذا الشأن.

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