أكادير : ضغوطات لتمرير مناقشة أطروحة برلماني بكلية الآداب غير مستوفية للشروط القانونية

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تعمل جهة من داخل كلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير جاهدة لتمرير مناقشة أطروحة برلماني أثارت الجدل بسب عدم استيفائها للشروط القانونية، من قبيل المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم 04.02.89، التي تنص صراحة على ضرورة استيفاء 3 سنوات كاملة على الأقل، علما أن تاريخ تسجيل الاطروحة مؤرخ ب 03 دجنبر 2019، وكذلك عدم ملائمة موضوع الأطروحة مع تخصص الآداب والعلوم الإنسانية على إعتبار أن الأطروحة تخص “التسيير الإداري والحكامة في الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من خلال نموذج أكاديمية جهة سوس ماسة”، وهو الموضوع الأقرب لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير.

بالإضافة إلى نقط أخرى ترتبط بعدم استيفاء 200 ساعة من التكوينات الإجبارية لمركز الدكتوراه بجامعة ابن زهر؛ حيث أن الفترة المشار إليها تزامنت مع الحجر الصحي وذروة انتشار كوفيد 19، وبالتالي؛ فإن عدد الساعات التي تخص المركز ولو على فرض تمت عن بعد، فإنها لن تصل عدد الساعات المطلوبة، علما أن المكتبات والخزانات بدورها كانت مقفلة لنفس السبب في تلك الفترة، وهو ما يطرح أكثر من علامة إستفهام بخصوص الطريقة التي تم بها إنجاز هذه الأطروحة بهذه السرعة الفائقة في ظل تلك الظروف السالفة الذكر مجتمعة دون أن ننسى التزامات صاحبها السياسية والنقابية والأسرية.

زد عل ذلك أن لجنة المناقشة التي تم تشكليها على المقاس مكونة من أعضاء جلهم يتاقسمون مع البرلماني صاحب الأطروحة نفس الانتماء السياسي، بما فيهم عميد الكلية، التي ينتظر أن تمر المناقشة بها يوم الخميس 7 يوليوز ضد قرار الرئيس السابق القاضي بتوقيف المناقشة، دونما أن ننسى عدم تخصص أي عضو من الأعضاء في موضوع الأطروحة.

وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام بخصوص توقيع المسؤول عن قطب الآداب والفنون والعلوم الإنسانية بمركز الدكتوراه على قرار المناقشة في ظل كل هذه العناصر، في حين يتم استنزاف بقية الطلبة الذين لم يسمح لهم بالمناقشة إلا في السنة الخامسة والسادسة وأكثر، وحتى ولو انجزوا الأطروحة وتم تسليمها لإدارة الكلية تبقى في وضع الانتظار قد يصل لسنتين واكثر، وهو ما يوازي المدة التي تم استغراقها في تجهيز أطروحة البرلماني المحظوظ بكل مراحلها بدءا من التدوين والتصحيح وموافقة المشرف وتسليمها للإدارة واخضاعها لنظام كاشف الغش وتعيين اللجنة وتمكين أعضائها من نسخ منها للإطلاع والتقييم ورفع تقارير عنها وإرسال الملف لمركز الدكتوراه والتأشير وتحديد تاريخ للمناقشة.

ما يكشف عن سياسة الكيل بمكيلين التي يتم انتهاجها في التعامل مع طلبة الدكتوراه من طرف إدارة كليةالآدابوالعلوم الإنسانيةبأكادير.

واستغرب المتتبعون كيف أن الجهات الواقفة من وراء هذه المناقشة التي دخلت موسوعة غنييس للأرقام القياسية أصبحوا بسلطتهم أعلى من سلطة رئيس جامعة ابن زهر ويتحكمون في كل كبيرة وصغيرة بهذه المؤسسة الجامعية بعد اصرارهم على تمرير هذه الاطروحة. وطالبوا بتدخل الوزارة الوصية على القطاع لوضع حد لمهازل هذه المؤسسة الجامعية، وفتح تحقيق في عدد من الأطروحات التي تم تمريرها مؤخرا من بينها أطروحات تجاوزت بسنوات المدة القانونية الأقصى المسموح بها.

وطالب أساتذة وطلبة بالجامعة بضرورة التصدي بحزم لهذه الممارسات التي أضرت بصورة الجامعة سواء المرتبطة بالتوظيف أو بسلكي الدكتوراه أو الماستر.

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