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التعليم: الإعلان عن نتائج امتحان نيل شهادة التقني العالي

2022-07-06 / 10:54
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هبة بريس

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أنه قد تم يوم الثلاثاء 05 يوليوز 2022 الإعلان عن نتائج امتحان نيل شهادة التقني العالي برسم دورة 2022 على الموقع الإلكتروني للوزارةwww.men.gov.ma .

وذكرت الوزارة في بلاغ لها، أن العدد الإجمالي للناجحين في هذا الامتحان بلغ 2186 ناجحة وناجحا، منهم 2030 من المترشحين الممدرسين.

وبلغت نسبة النجاح لدى الممدرسين %90,26، مقابل 89,84% في نفس الدورة لعام 2021، في حين بلغت نسبة الناجحين لدى فئة المترشحين الأحرار 22,97% .

وشكلت نسبة الإناث %54,83 من مجموع الناجحات والناجحين الممدرسين، فيما بلغ عدد الناجحين الممدرسين بإحدى الميزات 1865، وهو ما يمثل 91,87%من مجموع الناجحين.

وحصلت المترشحة نصير مروة، من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال – خنيفرة، بشعبة الأنظمة والشبكات المعلومياتية، على أعلى معدل على المستوى الوطني، وهو 18,13 من 20.

هذا، وبلغ العدد الإجمالي للمترشحات والمترشحين لاجتياز امتحان نيل شهادة التقني العالي برسم هذه الدورة 3802 مترشحة ومترشحا وذلك في 22 تخصصا.

وقد تم اجتياز اختبارات دورة 2022 لامتحان نيل شهادة التقني العالي في ظل مجموعة من المستجدات أهمها اعتماد المواضيع المكيفة بالنسبة للمترشحات والمترشحين في وضعية إعاقة، علاوة على إرساء مختلف محطات هذا الامتحان على معايير ومساطر موحدة وطنيا.

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