الوفد الرسمي للحج يتفقد ظروف إقامة وإيواء الحجاج المغاربة

2022-07-06 / 10:44
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هبة بريس

قام أعضاء الوفد الرسمي للحج لهذه السنة، الذي يترأسه عبد اللطيف وهبي وزير العدل، مساء الثلاثاء، بجولة تفقدية لبعض المقار السكنية للحجاج المغاربة بمكة المكرمة.

ووقف الوفد الرسمي، الذي رافقه خلال الزيارة التفقدية، سفير المغرب في السعودية مصطفى المنصوري والقنصل العام للمملكة بجدة ابراهيم أجولي، على ظروف إقامة الحجاج المغاربة وأحوالهم خلال فترة إقامتهم بالديار المقدسة.

وقال وهبي، في تصريح صحفي بالمناسبة، إن الظروف المعيشية للحجاج المغاربة في الديار المقدسة “جيدة جدا”، مضيفا أنهم عبروا عن امتنانهم للسلطات المغربية والسعودية على التسهيلات التي لقوها .

وأكد أن الحجاج المغاربة عبروا أيضا عن ارتياحهم لظروف إيوائهم والخدمات التي تقدم لهم من طرف المؤطرين الدينيين والأطر الطبية من أطباء وممرضين، مبرزا أن الحجاج المغاربة رفعوا أيديهم إلى العلي القدير للدعاء لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بموفور الصحة والعافية والى الشعب المغربي بالرقي والازدهار والنمو.

وأعرب وزير العدل عن اعتزازه بالحجاج المغاربة الذين عبروا عن التزامهم القانوني وبما قررته السلطات السعودية لتأدية هذه الشعيرة الدينية في أحسن الأحوال ويكون حجهم مبرورا ومقبولا .

من جهته، قال مصطفى المنصوري إن هذه الجولة التفقدية تأتي تنفيذا لتوجيهات أمير المؤمنين من أجل الاهتمام بأمور الحجاج المغاربة وتتبع أحوالهم حتى يؤدوا الركن الخامس من أركان الإسلام في أجواء إيمانية تحفها السكينة والأمان والراحة والاطمئنان، مؤكدا أن ظروف إيواء الحجاج المغاربة بالديار المقدسة وحالتهم الصحية “جيدة للغاية”.

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