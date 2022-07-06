يهم البيضاويين.. مجلس المدينة يوفر خدمة إيواء وذبح الأضاحي

هبة بريس

وفر مجلس جماعة الدار البيضاء، لساكنة المدينة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك لسنة 2022، خدمة ذبح أضحية العيد بمجازر الدار البيضاء الكائنة بـشارع 10 مارس سيدي عثمان.

وقالت عمدة الدار البيضاء ، نبيلة الرميلي في تغريدة على تويتر، إن شركة التنمية المحلية الدار البيضاء للخدمات تنهي إلى علم كافة المواطنين البيضاويين، أنها ستقوم بتوفير خدمة ذبح أضحية العيد بمجازر الدار البيضاء الكائنة بـشارع 10 مارس سيدي عثمان.

وحددت خدمة الذبح في 240 درهما فيما حددت قيمة الإيواء في 24 لليلة الواحدة.

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