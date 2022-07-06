يهم البيضاويين.. مجلس المدينة يوفر خدمة إيواء وذبح الأضاحي

2022-07-06 / 10:12
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هبة بريس

وفر مجلس جماعة الدار البيضاء، لساكنة المدينة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك لسنة 2022، خدمة ذبح أضحية العيد بمجازر الدار البيضاء الكائنة بـشارع 10 مارس سيدي عثمان.

وقالت عمدة الدار البيضاء ، نبيلة الرميلي في تغريدة على تويتر، إن شركة التنمية المحلية الدار البيضاء للخدمات تنهي إلى علم كافة المواطنين البيضاويين، أنها ستقوم بتوفير خدمة ذبح أضحية العيد بمجازر الدار البيضاء الكائنة بـشارع 10 مارس سيدي عثمان.

وحددت خدمة الذبح في 240 درهما فيما حددت قيمة الإيواء في 24 لليلة الواحدة.

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‫19 تعليقات

  1. مبادرة جميلة من مجلس المدينة يقوم بها لكن الثمن المحدد يصعب شيءا ما على المواطن في ظل الأزمة الوطنية والدولية ..

  2. على جميع المواطنين ايواء وذبح اضحيته في منزله وذالك من اجل سنة صحيحة ومقبولة انشاء الله..

  3. كفى من المتاجرة في ابناء الوطن والشعب 240. درهم فهي تكلفة تبقى مرتفعة ..

  4. الجماعة يجب ان تكون في خدمة المواطن بثمن رمزي وليس ثمن باهض نتمنى إعادة النظر فيه..

  5. مبادرة لقيت استحسان الساكنة وارتياحهم من اجل نظافة الاحياء والازقة والمدن من جلودها واحشاءها…

  6. الثمن مرتفع قليلا كان على مجلس المدينة خفض التسعيرة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي نعيشها ..

  7. يجب تكريم رجال ونساء النظافة وتحسين رواتبهم وتخصيص منح عيد الاضحى لتحفزهم وتشجيعهم..

  8. تبقى العادات والتقاليد في مجتمعنا هي الأعم نحر والاضاحي في المنازل وتجمع العائلة وتلاحمهم حول الأضحية لانه متوارث في ثقافتنا ..

  9. نحن ننتظر اعلان حالة الاستثناء وحل كل الاحزاب لانها فاسدة ولاتصلح للسياسة ولاتمثلنا ما يهمها سوى جني الارباح من جيوب المواطنين…

  10. على جميع المواطنين تحمل المسؤولية الكاملة عن نظافة الاحياء وان يكون شعار عيد الأضحى بدون نفايات ومخلفات الأضحية التي تعطي صورة سيئة لبلدنا..

  11. تحية كبيرة لعمال النظافة وعمال تطهير السائل للجهود التي يبدلونها من اجل احياء نظيفة ونتمنى ان تكون التفاتة اليهم ..

  12. على مجلس المدينة ان يقوم بحملة تحسيسية من اجل نظافة جميع احياء وازقة ومدن المغرب من مخلفات الاضاحي ..

  15. عيد مبارك سعيد وكل عام والشعب والملك والبلاد في خير ان شاء الله. الله.الوطن. الملك

  17. نشكر مجلس المدينة وكل أعضاءه على هذا العمل النبيل الذي قامت به من اجل احياء نظيفة..

  18. يستحسن للاضاحي ان تذبح في المنازل وحفاظا على نظافة الاحياء وان تقام الشعائر الدينية في احسن الاجواء.

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