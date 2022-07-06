العجز التجاري بالمغرب يبلغ 116.8 مليار درهم
أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري للمغرب بلغ نحو 116.8 مليار درهم متم ماي 2022، بارتفاع قدره 36.9 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضح مكتب الصرف، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للتجارة الخارجية، أنه بالنسبة للأشهر الخمسة الأولى من عام 2022، ارتفعت الواردات بنسبة 39.2 في المئة إلى أزيد من 82.55 مليار درهم، وارتفعت الصادرات بنسبة 40.7 في المئة إلى 51.06 مليار درهم، مؤكدا أن نسبة التغطية بلغت 60.2 في المئة.
وأشار المكتب إلى أن الزيادة في الواردات من السلع والبضائع همت مجمل المنتوجات تقريبا، موضحا أن الفاتورة الطاقية ارتفعت بأكثر من الضعف لتصل إلى 54.64 مليار درهم متم ماي 2022. ويأتي هذا التطور أساسا جراء الزيادة في إمدادات الغاز والفيول (+ 14.02 مليار درهم) نتيجة ارتفاع الأسعار الذي تضاعف تقريبا (9.110 درهم/طن مقابل 4.597 درهم/طن)، وفي نفس الوقت سجلت الكميات المستوردة زيادة بنسبة 8.6 في المئة.
من جانبها، ارتفعت الواردات من المنتوجات نصف المصنعة بنسبة 53.9 في المئة بعد النمو القوي في مشتريات الأمونياك. وزادت واردات المنتوجات الخام بنسبة 76 في المئة، ويرجع ذلك أساسا إلى زيادة مشتريات الكبريت الخام وغير المكرر، التي تضاعفت ثلاث مرات تقريبا (+5.421 مليار درهم).
وبخصوص الواردات من المنتوجات الغذائية، فقد ارتفعت بنسبة 31.8 في المئة، ويرجع ذلك أساسا إلى الزيادة الكبيرة في مشتريات الشعير (2.99 مليار درهم) وارتفاع إمدادات القمح بنسبة 14.8 في المئة.
وفي ما يتعلق بالصادرات، فإن نموها يهم جميع القطاعات، وخاصة الفوسفاط ومشتقاته، وقطاع السيارات، وقطاع الفلاحة والصناعات الغذائية.
17 تعليقات
كل ذالك مرتبط بالحكومات السابقة التي تركت مديونية حتى تفاقم الأمر..
تعاقب الحكومات التي تركت مخلفات سلبية في العجز ميزان التجاري الاقتصادي والشعب هو الضحية..
صراحة لولا السرقة ونهب المال لكان المغرب أعظم دولة في إفريقيا…
الصادرات 82 مليار و الواردات 51 مليار، والعجز 118 مليار🤔؟
على الدولة التدخل لإنقاذ الدولة لان الارتفاع في تزايد وبذالك يكون في خطر العجز..
عجز الميزان التجاري في تفاقم ويجب التعامل معه بصراحة والا فالامور ستخرج عن نطاقها..
لماذا ارتفعت مديونية المغرب مع العلم انه يتوفر على ثروات طبيعية ومداخل من العملة الصعبة والفلاحة والظرائب؟ وو..
على مجلس الأعلى للحسابات ان يدخل على الخط وان يخرج بتدقيق في كل من تورط في هذا العجز لينال جزاؤه..
من بين اسباب هذا الارتفاع في كل المواد الغذائية والمحروقات وهو العجز الميزان التجاري الذي تحاول الحكومة تغطيته وعليها تحمل مسؤوليتها في ما يقع..
المغرب ارض الخيرات والبركات تاريخه عريق وقوي لكن السرقة هي التي قضت عليه نسأل الله أن يحفظ بلادنا من الاشرار ..
هذه الكارثة لعجز الميزان من صنع البشر وتعاقب الحكومات ..
هذا العجز الذي يتصاعد دائما لربما تؤدي إلى كارثة غذائية في المغربية ..
كثرة المديونية جعلت المغرب يدخل ضمن الدول الاكثر مدونية مما سيؤثر عليه سلبيا في المستقبل ان لم تدخل الدولة لوضع حد له..
اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا.وابعد عنه وشعبه وملكه كل شر ومن اراد به كيد فاللهمواجعل كيده في نحره..
الامور لا تبشر بالخير نظرا الارتفاع الصاروخي في عجز الميزان التجاري..
نتيجة الأزمة الغذائية العالمية والحرب الروسية على اكرانيا اللتا كانتا تمونان العالم بالمحروقات والقمح والغاز و…
نسأل الله تعالى السلامة للجميع وان يحفظ بلادنا من اي مكروه بلاد الاجداد والتاريخ الحافل بمجموعة من العلماء والحكماء ويجب ان نحافظ عليها على مر العصور والازمان..