طقس الأربعاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، الأربعاء، أن يظل الطقس حارا بكل من الجنوب-الشرقي للبلاد وشرق الأقاليم الجنوبية للمملكة وحارا نسبيا بمنطقة سوس وكذا بالمناطق الغربية المجاورة للأطلس.

وستتشكل كتل ضبابية بالسهول الشمالية والوسطى وبشمال الأقاليم الجنوبية، كما سيلاحظ نزول زخات رعدية محلية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، وشمال المنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية-الشرقية.

وستكون السماء غائمة جزئيا شمال-شرق الأقاليم الجنوبية و بالجنوب-الشرقي، فضلا عن تسجيل هبات رياح محليا قوية نوعا ما بالأقاليم الجنوبية للمملكة مع تناثر غبار محلي.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 14 و 20 درجة بمرتفعات الأطلس، وسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى وشمال-غرب الأقاليم الجنوبية، ومابين 26 و 32 درجة بالجنوب-الشرقي وجنوب وشرق الأقاليم الصحراوية للمملكة، وستكون ما بين 20 و 26 درجة في ما تبقى من أرجاء المملكة.

وستعرف درجات الحرارة العليا، بعض الارتفاع بالجنوب وبالسهول الشمالية والوسطى.

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