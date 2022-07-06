على المباشر …فنانة مصرية تهدد بالإنتحار

نجلاء مزيان

أثارت الفنانة المصرية الشابة، دينا المصري، ضجة بمنصات التواصل الاجتماعي، حيث تصدرت عناوين الصحف بسبب إفصاحها عن نيتها في الانتحار على المباشر.

وظهرت دينا المصري عبر بث مباشر بصفحتها الرسمية بموقع “فايسبوك”، معلنة عن أنها المرة الاخيرة التي ستظهر فيها، كاشفة عَنّْ حزنها على الحياة التي عاشتها، بسبب استغلالها من طرف أشخاص لم تفصح عن أسمائهم.

و وصفت الفنانة المصرية حياتها بـ “التعيسة“، قائلة: “قررت إنهاء حياتي قولوا بقى ضعف، ماتت كافرة، قولوا أي حاجة”، مضيفة وهي تذرف الدموع : “أنتم هتحضروا معي اللحظة دي”.

وتابعت : “افتكروا إنني عمري ما أذيت أي حد، بس كلكم أذيتوني، ودمرتوني، أنا بكرهكم كلكم”، وتركت السيارة واستمر البث المباشر لحظات ثم انقطع، دون معرفة مصيرها.

و يشار أن دينا المصري هي فنانة شابة بدأت حياتها الفنية فى الإذاعة والتلفزيون لمدة عامين ، ثم قامت بالغناء فى دار الأوبرا المصرية لفترة طويلة إلى أن سافرت للبنان للعمل هناك واقامة الحفلات الغنائية فى العديد من الفنادق والمطاعم الكبرى .

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