أكادير تحتضن مهرجان تيميتار يومي 15 و 16 يوليوز

نجلاء مزيان

عقب توقفه لسنتين بسبب جائحة كورونا، تحتضن مدينة أكادير يومي 15 و16 يوليوز الجاري، فعاليات الدورة الـ17 للمهرجان الدولي للموسيقى “تيميتار”.

و يشكل هذا المهرجان فرصة للقاء بين الموسيقى العالمية والموسيقى الأمازيغية، كما يشمل تقديم العديد من العروض على ثلاث مراحل موزعة بين ساحة الأمل، المسرح الأخضر، و ساحة الوحدة

و يعود “تيميتار” في دورته 17، إلى ساحات أكادير خلال شهر يوليوز الجاري، إذ سيكتفي المنظمون بيومين اثنين فقط، في البرمجة الفنية والسهرات، حيث سيشهد خلال هذه الفترة تكريمات وندوات وعروض وورشات تكوينية.

و اقتصر المنظمون على يومين فقط، بسبب الظروف الصحية والتدابير الوقائية التي مازالت بلادنا منخرطة فيها بسبب بالوباء.

إضافة إلى الأوراش المفتوحة للتأهيل الحضاري التي تشهدها مدينة أكادير، الأمر الذي سيؤثر على انسيابية حركية السير والجولان، خاصة وأن المهرجان يعرف توافد مئات الآلاف من الجماهير بشكل يومي.

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