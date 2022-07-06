بعد “ستوديو دوزيم”.. القناة الثانية تفرج عن برنامج جديد للمواهب الغنائية

نجلاء مزيان

عقب النجاح الباهر الذي حققه برنامج “ستوديو دوزيم ” و الذي دام لسنوات، تستعد القناة الثانية لتصوير أولى حلقات برنامجها الجديد الخاص بإكتشاف المواهب خلال الأيام القليلة القادمة.

و يشارك في لجنة تحكيم البرنامج الذي سوف يرى النور قريبا، كل من الفنان نعمان لحلو، الفنانة لطيفة رأفت، الدوزي، منال بنشليخة، و أمينوكس.

و يشار أن استوديو 2M هو برنامج تلفزيوني غنائي مغربي، كما يعد أول برنامج مغربي من نوعه لاكتشاف المواهب الشابة.

وقد أذيع على القناة الثانية المغربية دوزيم لمدة 10 سنوات متتالية، حيث بدأ الموسم الأول في 26 يونيو 2004، و كان من تقديم المنشط التلفزي عماد النتيفي.

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