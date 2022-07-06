هل اعتزلت سامية أقريو مجال التمثيل ؟

نجلاء مزيان

فاجأت الفنانة المغربية سامية أقريو متابعيها بمنصات التواصل الاجتماعي بتدوينة قامت بنشرها عبر خاصية ستوري بحسابها الرسمي بموقع “انستقرام”.

و كتبت أقريو :” أنا اعتزلت “، لتوضح بعدها عبر تدوينة أخرى بذات المنصة، أنها تقصد أغنية “اعتزلت الغرام” لصاحبتها ماجدة الرومي، قائلة :”الغرام..اعتزلت الغرام ..على قول ماجدة الرومي الله يذكرها بخير”.

و ربط رواد مواقع التواصل الاجتماعي تدوينة سامية أقريو ب تدوينة الفنانة المغربية دنيا بوطازوت، التي أعلنت مؤخرا عن خبر اعتزالها لتتراجع عن قرارها بعد دقائق قليلة.

و نشرت دنيا بوطازوت :” شكرا جمهوري الحبيب، شكرا لكل من دعمني وشكرا كثيرا لكل من اذاني”.

و أضافت قائلة :”فقد انتصرتم في الدنيا ولكن عند الله تلتقي الخصوم واللقاء قریب فلا تفرحوا كثيرا واكثروا من مكالماتكم وانا ساكثر من حسبي الله ونعم الوكيل..هنا تتوقف مسيرتي وأعلن اعتزالي”.

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