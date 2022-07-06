من شهر العسل.. نعمان بلعياشي يطل على جمهوره

نجلاء مزيان

عقب أيام قليلة على حفل زفافه، أطل الفنان المغربي نعمان بلعياشي على جمهوره، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستغرام”.

و نشر بلعياشي عبر ذات المنصة صور جديدة له يظهر فيها و هو مستمتع بأحد الفنادق المصنفة الموجودة بين مضيق و فنيدق، الأمر الذي رجح متابعيه أنها صور من شهر العسل الذي يقضيه رفقة زوجته.

و يشار أن الفنان المغربي نعمان بلعياشي احتفل مؤخرا بحفل زفافه من نجلة شقيقة المنتج و الموزع العالمي نادر الخياط المعروف ب “ريدوان” ، حيث كان السبق لجريدة هبة بريس الالكترونية في نشر الخبر.

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