الصورة من الأرشيف

“الأحرار”: جهات توظف ارتفاع الأسعار للتشويش على الحكومة

2022-07-05 / 21:56
1
هبة بريس _ الرباط

يرى حزب “التجمع الوطني للأحرار” “إن بعض الجهات تحاول توظيف ارتفاع الأسعار للتأثير على اشتغالات ارحكومة وتو جهاتها

وأشار الحزب في مداخلة له بمجلس المستشارين أن هناك من يريد التشويش على جهود الحكومة في التخفيف من آثار التحولات العالمية على المعيش اليومي للمواطنين.

واعتبر أن هذه الجهات تارة تستخدم حسابات مغلوطة وتارة تطرح مسألة الإجراءات المعتمدة في دول أخرى، متغافلة الخصوصيات الاجتماعية والاقتصادية للمغرب.

وسجل أن الحكومة لم تعتمد ما وصفها بالحلول السهلة في التعامل مع الأزمة ولم تترك المواطنين يواجهون تقلبات الأسعار لوحدهم

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of خبير ..القرار الإسباني بشأن “الحكم الذاتي” يشكل “عودة إلى الشرعية

خبير ..القرار الإسباني بشأن “الحكم الذاتي” يشكل “عودة إلى…

2022-07-05 / 22:23
Photo of سانشيز : على أوروبا أن تكون متضامنة مع المغرب

سانشيز : على أوروبا أن تكون متضامنة مع المغرب

2022-07-05 / 20:48
Photo of أخنوش يبرز الجهود المبذولة لتعميم التعليم الأولي والحد من الهدر المدرس

أخنوش يبرز الجهود المبذولة لتعميم التعليم الأولي والحد من…

2022-07-05 / 19:55
Photo of ماضية في الكره…الجزائر تمنع باحثيها من المشاركة في المؤتمرات المقامة في المغرب

ماضية في الكره…الجزائر تمنع باحثيها من المشاركة في المؤتمرات…

2022-07-05 / 18:13
Photo of بوريطة يتباحث مع دي ميستورا المبعوث الأممي إلى الصحراء المغربية

بوريطة يتباحث مع دي ميستورا المبعوث الأممي إلى الصحراء…

2022-07-05 / 17:06
Photo of جنيف.. أوجار يقدم التقرير الثالث لبعثة تقصي الحقائق بشأن ليبيا

جنيف.. أوجار يقدم التقرير الثالث لبعثة تقصي الحقائق بشأن…

2022-07-05 / 13:28
Photo of الملك: افريقيا بحاجة إلى مزيد من الدعم والتعاون الدولي لتجاوز الأزمة

الملك: افريقيا بحاجة إلى مزيد من الدعم والتعاون الدولي…

2022-07-05 / 12:01
Photo of غوفرين: نراهن على مناورات “الأسد الإفريقي” لتعزيز التعاون الأمني مع المغرب

غوفرين: نراهن على مناورات “الأسد الإفريقي” لتعزيز التعاون الأمني…

2022-07-05 / 11:10
Photo of الملك عن الراحل عبد الله الشريف الوزاني: “كان قدوة حسنة في تجسيد الإسلام الحق”

الملك عن الراحل عبد الله الشريف الوزاني: “كان قدوة…

2022-07-05 / 10:16
Photo of فايسبوكيون ينتقدون إزدواجية المواقف لحزب ال ” البيجيدي”

فايسبوكيون ينتقدون إزدواجية المواقف لحزب ال ” البيجيدي”

2022-07-04 / 23:15

تعليق واحد

  1. من سبق و ربط إسم بن كيران بالزيادات رغم أنه في عهده لم يزد من ثمن أي بضاعة.
    “ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا و عدده….” صدق الله العظيم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق