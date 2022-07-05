“الأحرار”: جهات توظف ارتفاع الأسعار للتشويش على الحكومة

هبة بريس _ الرباط

يرى حزب “التجمع الوطني للأحرار” “إن بعض الجهات تحاول توظيف ارتفاع الأسعار للتأثير على اشتغالات ارحكومة وتو جهاتها

وأشار الحزب في مداخلة له بمجلس المستشارين أن هناك من يريد التشويش على جهود الحكومة في التخفيف من آثار التحولات العالمية على المعيش اليومي للمواطنين.

واعتبر أن هذه الجهات تارة تستخدم حسابات مغلوطة وتارة تطرح مسألة الإجراءات المعتمدة في دول أخرى، متغافلة الخصوصيات الاجتماعية والاقتصادية للمغرب.

وسجل أن الحكومة لم تعتمد ما وصفها بالحلول السهلة في التعامل مع الأزمة ولم تترك المواطنين يواجهون تقلبات الأسعار لوحدهم

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