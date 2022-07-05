الفوسفاط ومشتقاته .. تضاعف الصادرات مع متم ماي الماضي

هبة بريس _ الرباط

أفاد مكتب الصرف بأن مبيعات الفوسفاط ومشتقاته تضاعفت، مع متم ماي الماضي، لتصل إلى أكثر من 47.62 مليار درهم، مقابل 24.27 مليار درهم مع متم ماي 2021.

وأوضح مكتب الصرف، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية الخاصة بالمبادلات الخارجية، أن هذا التطور يرجع، بشكل رئيسي، إلى ارتفاع مبيعات الأسمدة الطبيعية والكيماوية (زائد 17.96 مليار درهم) نتيجة تأثير السعر الذي ارتفع بأكثر من الضعف (8354 درهم/طن مع متم ماي 2022).

من جهة أخرى، أشار المصدر ذاته إلى أن الكميات المصدرة انخفضت بنسبة 10.2 في المائة.

كما كشف مكتب الصرف عن تسجيل ارتفاع في صادرات قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية بنسبة 24 في المائة، لتصل إلى 40.25 مليار درهم، وذلك بعد الزيادة المتزامنة في مبيعات الصناعات الغذائية (زائد 28.9 في المائة)، والفلاحة والحراجة والقنص (19.6 في المائة).

وأبرز أن صادرات السلع بلغت 176.4 مليار درهم مع متم ماي الماضي، مقابل 125.3 مليار درهم قبل سنة من ذلك، أي بنسبة نمو بلغت 40.7 في المائة.

وتتعلق هذه الزيادة بالصادرات في جميع القطاعات، لا سيما الفوسفاط ومشتقاته، وقطاع السيارات وقطاع الفلاحة والصناعات الغذائية

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