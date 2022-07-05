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سانشيز : على أوروبا أن تكون متضامنة مع المغرب

2022-07-05 / 20:48
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هبة بريس _الرباط

عاود رئيس الحكومة الإسبانية التذكير بالجهود التي يبذلها المغرب من أجل محاربة عصابات الهجرة غير الشرعية

وقال ابيدرو سانشيز في حديث خص به يومية “إل باييس”. يتعين على إسبانيا وأوروبا إظهار التضامن مع المغرب”، في حربه ضد شبكات الهجرة غير الشرعية.

وأكد سانشيز أنه “ينبغي الاعتراف بالجهود التي يبذلها المغرب، الذي يعاني أيضا من ضغط الهجرة غير الشرعية”

واشار في حديثه أن “المسؤولين الحقيقيين عن الاعتداء العنيف الذي نفذ الأسبوع الماضي، من قبل مهاجرين ينحدرون من منطقة إفريقيا جنوب الصحراء ضد السياج الحديدي الفاصل بين مدينتي الناظور ومليلية، هي شبكات المافيا”.

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