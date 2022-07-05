شكيب بنموسى

أكادير : هل يفتح بنموسى تحقيق في خلفيات تسريب إمتحان جهوي ؟؟

2022-07-05 / 21:01
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

كشفت مصادر مطلعة ل ” هبة بريس” ، أن حالة من الاستنفار شهدتها مديريات التعليم بإقاليم ومدن جهة سوس ماسة، نهار اليوم الثلاثاء 5 يوليوز الجاري، على خلفية تسريب الامتحان الجهوي لمادة علوم الحياة و الأرض للسنة الثالثة إعدادي.

و قالت نفس المصادر أنه تقرر استبدال الإمتحان المسرب بامتحان آخر في آخر لحظة ما تسبب في ارتباك واضح في عدد من مراكز الامتحانات، وسط تسجيل صعوبات في التواصل مع المؤسسات البعيدة، خصوصا و أن امتحان المادة المسربة مقرر أن يتم الشروع فيه انطلاقاً من الساعة الثالثة من عشية اليوم الثلاثاء.

وضعية تسائل وزارة التعليم من جديد ، مما يفرض ربط المسؤولية بالمحاسبة، وفتح بحث داخلي، حول ما تم تداوله من تسريب للامتحان الجهوي، والجهات التي وقفت وراء هذا الاسلوب الغير التربوي .

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