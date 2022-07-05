قرار بفتح الحدود البرية بين تونس والجزائر بعد سنتين من الإغلاق
هبة بريس _ وكالات
اتخذ الرئيسان الجزائري عبد المجيد تبون والتونسي قيس سعيد قرارا مشتركا، اليوم الثلاثاء، بفتح الحدود لمواطني البلدين في 15 يوليو الجاري.
وقال الرئيس تبون وهو يودع نظيره التونسي الذي شارك في احتفالات الجزائر بستينية الاستقلال، إن قرارا مشتركا تم اتخاذه لفتح الحدود البرية لكل المواطنين، مشيرا إلى أن الحدود لم تكن أبدا مغلقة واستمرت مفتوحة للبضائع.
وأبرز تبون أن هذا القرار سيمكن الجزائريين من السفر إلى تونس والتوانسة من زيارة بلدهم الثاني الجزائر دون إشكال.
وأثار الإبقاء على غلق الحدود مع تونس، تساؤلات في الفترة الأخيرة خاصة أن الجزائر أزالت القيود المفروضة على السفر عبر الطيران بسبب جائحة كورونا، وذهب البعض في فرضيات وجود خلاف بين البلدين.
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4 تعليقات
الجزائر تتخبط خبط عشواء في كل شيء ولاتدري ماذا ستفعل مع الجيران وغير الجيران.
وذلك لان سياستها الداخلية والخارجية كلها مبنية على الضبابية والكذب وتزوير الحقائق والتاريخ وكل شيء.فكبرنات العسكر لا يهمهم اي شيء الا البقاء في الحكم ونهب ما تبقى من اموال الشعب الجزاءري المغلوب على أمره.وما الاتيان بمجرمي العشرية السوداء في التسعينات وهم خالد نزار وتوفيق مدين،وجعلهما يسيران المخابرات الجزاءرية،الا ليقمعوا ويخوفوا الشعب حتى لا يقوم بالمظاهرات ولا بالحراك الشعبي.
والنتيجة هي ان الشعب الجزاءري الان يعاني من جميع المشاكل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية و لا يستطيع فعل اي شيء.والجزاءر الان تسير نحو الانهيار و إلى الهاوية .بينما المغرب ولله الحمد يسير بخطى ثابتة نحو التقدم و الازدهار تحت قيادة الملك محمد السادس نصره الله و ايده وحفظه وشفاه.اما الجزاءر فسقطت في الحفر التي حفرتها المغرب.وهذا جزاء من يمكر الشر لاخيه الجار.
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الجزائر قطعت علاقتها بجميع الدول تقريبا بقات ليها تونس تخلي علاقتها مزيانة معاها تنفعها بشي حاجة
تفتح الحدود ولا تسد وحنا مالنا
مواضيع بلا حساب على الجزائر نتمنى متبقاوش عاطيينها قيمة كبر من قيمتها