الصورة تعبيرية

الشرطة الأمريكية: المشتبه به بمجزرة شيكاغو كان متنكرا بـ”زي نسائي”

2022-07-05 / 20:15
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هبة بريس _ وكالات

قال كريستوفر كوفيلي، المتحدث باسم الشرطة المحلية في مدينة شيكاغو الأمريكية، للصحفيين، إن رجلا أطلق النار على موكب في ضواحي المدينة، وفي اليوم السابق للحادثة كان يرتدي زي امرأة وربما كان يرتدي باروكة للتمويه.

وأضاف كوفيلي أن روبرت كريمو، البالغ من العمر 22 عامًا، الذي تم اعتقاله بعد وفاة ستة مشاركين في موكب احتفالي في هايلاند بارك، تم تمييزه كالمشتبه به الوحيد في الجريمة.

“لقد شوهد في مقطع الفيديو وهو يرتدي ملابس نسائية، لا أعرف حقًا مما يتكون الزي النسائي، ولكن تم الإبلاغ في البداية عن مشتبه به طويل الشعر، لذلك لا يمكن استبعاد أنه كان يرتدي شعرا مستعارا”، حسبما ذكره موقع “نيويورك بوست” اليوم الثلاثاء.
وتدوالت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر اعتقال المشتبه به “دون مقاومة

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