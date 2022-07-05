بنما تسجل أول إصابة بفيروس جدري القردة

هبة بريس _ وكالات

أعلنت وزارة الصحة في بنما عن تسجيلها أول إصابة بفيروس جدري القردة في البلاد.

وقالت الوزارة على تويتر: “تم التعرف على الحالة الأولى لمرض جدري القردة في البلاد. وهي لدى رجل يبلغ من العمر 30 عاما ويتلقى بالفعل مساعدة طبية. وفي هذا الصدد، يتم تحديد المخالطين للشخص المصاب من أجل احتواء انتشار الفيروس”.

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