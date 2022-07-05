الشرطة التركية تفض مسيرة مؤيدة للمثليين وتعتقل 30 شخصا

هبة بريسر_ وكالات

فضت الشرطة في تركيا مسيرة لمجتمع الميم في أنقرة يوم الثلاثاء، واحتجزت عشرات الأشخاص.

وحظرت السلطات التركية الفعاليات المرتبطة بمثليي الجنس، لكن قرابة خمسين شخصا رفعوا راية قوس قزح التي تعبر عن مجتمع الميم وساروا نحو متنزه رئيسي في ختام ما يطلق عليه “شهر الفخر”.

ومنع عناصر الشرطة المشاركين في المسيرة من الوصول إلى المتنزه، واحتجزوا بعضهم في شارع مزدحم وسط أنقرة.

وأسقط عناصر الشرطة بعض المشاركين على الأرض وقيدوا حركتهم، ما أثار غضب المارة الذي حاولوا التدخل جسديا أو طالبوا الشرطيين بالسماح لهم بالذهاب، وشوهد شرطيون بملابس مدنية أثناء دفعهم المارة بعيدا.

وقال منظمون إن ما لا يقل عن 30 شخصا احتجزوا.

ونظمت مجموعة صغيرة من الإسلاميين، الذين يعتبرون مجتمع الميم كتهديد، تظاهرة مضادة قرب المتنزه.

وكانت تركيا في السابق واحدة من الدول ذات الأغلبية المسلمة التي تسمح بمسيرات مجتمع الميم، حيث نظمت أول مسيرة عام 2003، بعد سنة من تولي الرئيس رجب طيب أردوغان السلطة.

وفي السنوات الأخيرة، اعتمدت الحكومة التركية نهجا صارما تجاه الفعاليات العامة للمجموعات التي لا تمثل وجهات نظرها الدينية المحافظة.

ورافقت فعاليات مجتمع الميم عمليات توقيف لعدد كبير من الأشخاص واستخدام للغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي من جانب الشرطة.

واحتجز ما يزيد على 300 من عناصر مجتمع الميم لفترة وجيزة بعد حظر فعاليات مثليي الجنس في اسطنبول الشهر الماضي.

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