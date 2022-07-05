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كييف… عريضة لمنح المواطن المغربي المشارك في الحرب الجنسية الأوكرانية

2022-07-05 / 19:32
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هبة بريس _ وكالات

قام الأوكرانيون بالتصويت على عريضة تتيح منح الجنسية للمرتزقة الأجانب المشاركين في المعارك إلى جانب القوات الأوكرانية، ليتم رفعها للرئيس فلاديمير زيلينسكي.

وبحسب ما نقل موقع الرئيس على الإنترنت، فإنه تم تسجيل عملية التصويت في 1 يونيو، وحتى اللحظة وافق 26 ألف مصوت على الاقتراح فيما دعا 25 ألف مصوت للنظر فيها.

وجاء في نص العريضة: “نطلب منك منح الجنسية الأوكرانية للأجانب الذين يحمون، في ظروف الحرب، وحدة أراضي وسيادة أوكرانيا أو أي وضع قانوني آخر، والتي بموجبها سيتم منحهم وأسرهم نفس الحماية الاجتماعية والقانونية التي يتمتع بها مواطنو أوكرانيا”.

هذا ونشرت وزارة الدفاع الروسية بيانات عن عدد المرتزقة الأجانب في أوكرانيا. وأفادت المعطيات، بأن معظم العسكريين المحترفين جاؤوا إلى منطقة الحرب من بولندا. هذا البلد الأوروبي أيضا يتصدر من حيث عدد المرتزقة القتلى. شاهد المزيد على إنفوجراف “سبوتنيك” لمعرفة أكبر 10 دول من حيث عدد المرتزقة الأجانب القادمين إلى أوكرانيا، من بقى ومن لقي حتفه ومن غادر.

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‫3 تعليقات

  1. بغيت نعرف غير فين لعقل دهادو لي كيمشيو يقاتلو فاكرانيا وشنو غايستافدو

  3. بنادم شايط عليه راسو يخلي الامن والسلام لي فبلادو ويمشي يعيش الرعب ….

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