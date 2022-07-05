بهذه التهم ..المغرب يشرع بمحاكمة مقتحمي مليلية المحتلة
هبة بريس _ الرباط
تم تأجيل محاكمة 36 مهاجرا في محاولة اقتحامهم مدينة مليلية المحتلة إلى 12 يوليوز الجاري.
وحسب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عبر صفحتها في “فيسبوك”: “بطلب من دفاع الموقوفين، تم تأجيل جلسة اليوم بالمحكمة الابتدائية بالناظور والمتعلقة بطالبي اللجوء الـ36 المعتقلين إلى 12 يوليوز 2022 لإعداد الدفاع”.
وأضافت أن “دفاع المهاجرين طلب تمتيعهم بالسراح المؤقت”.
ويواجه المتهمون تهما بينها إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم والعنف في حقهم والعصيان، وحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تهديد الأمن العام، والضرب والجرح بواسطة سلاح، وتسهيل وتنظيم خروج أشخاص أجانب بصفة سرية خارج التراب الوطني.
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4 تعليقات
كون كتهمكوم سلامة الامن كون عطيتوهوم الحق في الدفاع عن انفسهم بشهار السلاح واطلاق النار عند الضرورة ماشي دايرينهوم ديكور تا المجرمين كيضسرو عليهوم
هجرة غير شرعية وزايدينها بهاذ الفوضى عارفين المغريب مفيدوش ومغايدير ليهوم والو باسم حقوق الانسان
الى مشى الموضع هاكا غايوليو يهددو الناس في واصحة النهار ويسرقهوم
عادي عادي
البلاد ولات سايبة