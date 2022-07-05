استقالة وزيري الصحة والمال البريطانيين

هبة بريس _ وكالات

أعلن وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد ووزير المالية ريشي سوناك، اليوم الثلاثاء، أنهما استقالا من حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون.

ونشر جاويد عبر حسابه على “تويتر” بيان الاستقالة، وكتب: “لقد تحدثت إلى رئيس الوزراء لتقديم استقالتي من منصب وزير الدولة للصحة والرعاية الاجتماعية. لقد كان لشرف عظيم لي أن أعمل في هذا الدور، لكن للأسف لم أعد أستطيع الاستمرار بضمير حي

أما سوناك فقال إن “الجمهور يتوقع أن تُدار الحكومة بشكل صحيح وكفء وجاد”، مضيفا: أدرك أن هذا قد يكون آخر منصب وزاري لي، لكنني أعتقد أن هذه المعايير تستحق النضال من أجلها ولهذا السبب أستقيل”.

وجاءت استقالات الوزيرين بعد إجراء جونسون مقابلة اعترف فيها بأنه ما كان ينبغي أن يعين النائب كريس بينشر في منصب نائب منسق الجناح البرلماني المحافظ في فبراير، بعد مزاعم بأن النائب تحرش برجلين الأسبوع الماضي، أحدهما نائب في مجلس العموم، أمام شهود في نادي كارلتون الخاص بوسط لندن ما أدى إلى رفع شكاوى إلى الحزب.

يذكر أن بينشر استقال من منصبه لكنه يبقى نائبا لأنه اعترف بأخطائه، لكن في مواجهة الدعوات التي تطالب بطرده من الحزب وإجراء تحقيق داخلي، تتزايد الضغوط على جونسون لاتخاذ إجراءات أكثر حزما.

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