الصورة تعبيرية

مخالفات مرورية تضخ 758 مليونا في صندوق الدولة

2022-07-05 / 18:42
4
هبة بريس _ الرباط

تمكنت مصالح الأمن خلال الأسبوع الممتد من 27 يونيو إلى 03 يوليوز، من تسجيل 42 ألف و940 مخالفة، وإنجاز 7474 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 35 ألفا و466 غرامة صلحية.

وأشار بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، الثلاثاء، إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 7 ملايين و582 ألفا و625 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4616 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7474 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 409 مركبات.

من جهة أخرى، لقي 17 شخصا مصرعهم، وأصيب 2218 آخرون بجروح، إصابات 74 منهم بليغة، في 1635 حادثة سير داخل المناطق الحضرية، في الفترة نفسها.

وعزا المصدر ذاته، الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، والسرعة المفرطة، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، والسياقة في حالة سكر، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب، والسير في الاتجاه الممنوع.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of يهم البيضاويين.. مجلس المدينة يوفر خدمة إيواء وذبح الأضاحي

يهم البيضاويين.. مجلس المدينة يوفر خدمة إيواء وذبح الأضاحي

2022-07-06 / 10:12
Photo of طقس الأربعاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

طقس الأربعاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2022-07-06 / 09:03
Photo of تازة.. الحبس النافذ لأستاذ بمؤسسة تعليمية خصوصية تحرش بتلميذة

تازة.. الحبس النافذ لأستاذ بمؤسسة تعليمية خصوصية تحرش بتلميذة

2022-07-05 / 22:09
Photo of احداث مليلية ..الاقتحام اكتسى طابع العنف وخطط له بشكل مسبق

احداث مليلية ..الاقتحام اكتسى طابع العنف وخطط له بشكل…

2022-07-05 / 21:13
Photo of بهذه التهم ..المغرب يشرع بمحاكمة مقتحمي مليلية المحتلة

بهذه التهم ..المغرب يشرع بمحاكمة مقتحمي مليلية المحتلة

2022-07-05 / 19:14
Photo of كورونا تعود لحصد الأرواح.. تسجيل 11 وفاة خلال 24 ساعة

كورونا تعود لحصد الأرواح.. تسجيل 11 وفاة خلال 24…

2022-07-05 / 17:48
Photo of كورونا.. وزارة الصحة تدعو إلى تلقي الجرعة المعززة “بشكل عاجل”

كورونا.. وزارة الصحة تدعو إلى تلقي الجرعة المعززة “بشكل…

2022-07-05 / 15:26
Photo of تسمين الأضاحي بفضلات الدجاج…. وزير الفلاحة يتوعد الغشاشين

تسمين الأضاحي بفضلات الدجاج…. وزير الفلاحة يتوعد الغشاشين

2022-07-05 / 15:08
Photo of بعد طول انتظار.. مجلس البيضاء يصادق على بناء طريق “HH26” بالمدينة

بعد طول انتظار.. مجلس البيضاء يصادق على بناء طريق…

2022-07-05 / 14:55
Photo of مراكش.. إيقاف شخص متورط في ترويج 16.565 لترا من “الماحيا”

مراكش.. إيقاف شخص متورط في ترويج 16.565 لترا من…

2022-07-05 / 14:20

‫4 تعليقات

  1. المبالغ المحصلة من المخالفات حبدا لو يتم استعمالها من اجل انشاء الطرق وتحسين جودتها

  2. الطريق ممعاهاش اللعب يجب على السائقين اخترام القوانين من اجل سلامتهم كاساس

  3. وهاذا يدل على ان قوانين السير لم تساهم في الحد من المخالفات ….المواطن مواعيش

  4. حياة الناس لا تهمهم , ما يهمهم سوى تلفيق مخالفات عشوائية للمواطنين لسلب اموالهم ظلما و عدوانا .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق