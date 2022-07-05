أخنوش: الواقع الحالي للتعليم مازال دون انتظارات الملك والمغاربة

هبة بريس - لبنى ابروك

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن حكومته على قناعة راسخة بأن الواقع الحالي للتعليم ببلادنا رغم المكتسبات على مستوى توسعة العرض المدرسي والدعم الاجتماعي مازال دون انتظارات صاحب الجلالة وفئات عريضة من المواطنين.

وقال أخنوش في كلمته بجلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، أنه “فيما يخص التعليم الاولي، فرغم التقدم الملموس لتعميم التعليم الاولي في إطار البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي فمازال هناك نقص على مستوى القاعات المجهزة والأطر المؤهلة لتوفير ظروف تلاؤم الحاجات الحركية والوجدانية واللغوية والذهنية للأطفال في سن الرابعة وخصوصا في المجال القروي.”

وفي المرحلة الابتدائية، يضيف أخنوش، فإن قرابة 300 الف تلميذ يغادرون المدرسة كل سنة كما ِأن 30% من التلاميذ أبانوا عن الكفايات المستهدفة في نهاية الابتدائي وتنخفض هذه النسبة الى 10% في نهاية الإعدادي مما يطرح أسئلة استفهام كبيرة على جودة التعلمات. وفق قول رئيس الحكومة

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