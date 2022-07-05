بعد إعلانها الاعتزال بدقائق … دنيا بوطازوت تحذف تدوينتها
أعلنت الفنانة المغربية دنيا بوطازوت عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستغرام”، عن اعتزالها مجال التمثيل و توقف مسيرتها المهنية.
و نشرت الفنانة المغربية تدوينة عبر خاصية ستوري بنفس المنصة جاءت كالتالي :”شكرا جمهوري الحبيب
شكرا لكل من دعمني وشكرا كثيرا لكل من اذاني”.
و أضافت قائلة :”فقد انتصرتم في الدنيا ولكن عند الله تلتقي الخصوم واللقاء قریب فلا تفرحوا كثيرا واكثروا من مكالماتكم وانا ساكثر من حسبي الله ونعم الوكيل..هنا تتوقف مسيرتي وأعلن اعتزالي”.
و عقب نشرها خبر الاعتزال ببضع دقائق، قامت نجمة الموسم الرمضاني الفارط، بحذف تدوينها، الأمر الذي جعل متابعيها يرجح أنها تراجعت عن قرارها.
و تفاعل عدد كبير من رواد منصات التواصل الاجتماعي مع تدوينة دنيا بوطازوت حيث تم نشرها على نطاق واسع من طرف بعض الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة.
و يشار أن لدنيا بوطازوت قاعدة جماهيرية كبيرة، كما أنها للسنة الثانية على التوالي تتوج بنجمة الموسم الرمضاني.
3 تعليقات
عالمة الفيزياء و الكيمياء خبر تافه اعتزلت او لم تعتزل ماذا سيستفيد المواطن
التفاهة لا تولد الا ما هو أتفه منها
بماذا افادتنا خلال اطلالاتها التافهة وماذا سينقصنا بعد اعتزالها ؟؟؟ وهل هذا في حد ذاته خبر !؟